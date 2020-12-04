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Досконала: Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася улюбленим б'юті-прийомом для ніжної і гладкої шкіри

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 20:33
Досконала: Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася улюбленим б'юті-прийомом для ніжної і гладкої шкіри Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі останнім часом активно готує своїх шанувальників до сезону свят. Зірка розповіла, як створювати розкішні образи на вечірки, крок за кроком створюючи макіяж. А також поділилася улюбленими засобами, які вона особисто використовує. Але, як відомо, основа будь-якого вдалого образу - ретельно підготовлена шкіра, а також свіжий зовнішній вигляд. Цього разу Роузі вирішила поділитися секретом, який допомагає їй залишатися настільки квітучою при настільки завантаженому робочому графіку.

Досконала: Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася улюбленим б'юті-прийомом для ніжної і гладкої шкіриДосконала: Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася улюбленим б'юті-прийомом для ніжної і гладкої шкіриДосконала: Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася улюбленим б'юті-прийомом для ніжної і гладкої шкіри
Роузі розкрила секрет ідеальної шкіри (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі показала кілька фото, зроблених для рекламної кампанії її бренду спільно з Nanor. На них кохана Джейсона Стетхема постала в одному рушнику, показавши своє розкішне тіло. В руках вона тримає той самий перевірений засіб, який відповідає за шовковисту і гладку шкіру британської моделі.

Модель приміряла нову колекцію білизни (відео: instagram.com/rosiehw)

"Презентуємо нашу останню спільну роботу - новий органічний цукровий скраб для тіла Tuberose Row @roseinc x @nanorcollection, зроблений з олії авокадо. Прагнення Nanor до використання чистих, мінімальних інгредієнтів і безпечних продуктів ручної роботи означає, що ви можете подбати про себе і планету", - написала Роузі.

Пізніше вона виклала в мережу новий доказ того, що її тіло у відмінній формі. Модель приміряла свій улюблений вінтажний комплект нижньої білизни для Mark & Spencer.

Ще одну ідею для святкового макіяжу від Роузі можна подивитися тут.

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Новини України Краса модель Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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