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Зовсім не Рапунцель: топ-5 поширених проблем з волоссям і їх причини

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Неділя 04 липня 2021 14:38
Зовсім не Рапунцель: топ-5 поширених проблем з волоссям і їх причини Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Коли локони не в радість, а проблеми з волоссям заважають стати володаркою жаданої густий копиці, варто розібратися в причинах і усунути їх.

Трихолог Лариса Пономаренко на сторінці в Instagram перерахувала топ-5 найпоширеніших проблем з волоссям

Випадання волосся.

Є одне правило -волосся ніколи не випадає просто так! Завжди є якась тому причина. Яка? Це зможе визначити тільки трихолог. Захворювання, дефіцити, стреси, дієти... причин багато.

Лупа.

Напружує "снігопад", який істотно може зіпсувати настрій. Причиною лупи може бути неправильний догляд або грибок.

Зовсім не Рапунцель: топ-5 поширених проблем з волоссям і їх причини

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відсутність обсягу волосся.

Причин може бути дві – генетична схильність і некоректний догляд за волоссям. Найчастіше підбір правильного догляду істотно змінює ситуацію в кращу сторону.

Посічені і ламкі кінчики.

Чим довше волосся, тим сухіші кінці волосся. Такому волоссю потрібен інтенсивний зволожуючий догляд - як домашній, так і професійний.

Не росте волосся.

Найчастіше воно росте, просто ламаэться на кінцях. Але бувають випадки, що і не росте – коли є тому причина. Це може бути захворювання, яке пригнічує ріст волосся або генетична довжина (довше цього рівня волосся не виросте).

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунына розповіла, як допомогти шкірі "пережити" спеку.

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