Зовсім не Рапунцель: топ-5 поширених проблем з волоссям і їх причини

Коли локони не в радість, а проблеми з волоссям заважають стати володаркою жаданої густий копиці, варто розібратися в причинах і усунути їх.

Випадання волосся.



Є одне правило -волосся ніколи не випадає просто так! Завжди є якась тому причина. Яка? Це зможе визначити тільки трихолог. Захворювання, дефіцити, стреси, дієти... причин багато.



Лупа.



Напружує "снігопад", який істотно може зіпсувати настрій. Причиною лупи може бути неправильний догляд або грибок.





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Відсутність обсягу волосся.

Причин може бути дві – генетична схильність і некоректний догляд за волоссям. Найчастіше підбір правильного догляду істотно змінює ситуацію в кращу сторону.



Посічені і ламкі кінчики.



Чим довше волосся, тим сухіші кінці волосся. Такому волоссю потрібен інтенсивний зволожуючий догляд - як домашній, так і професійний.



Не росте волосся.



Найчастіше воно росте, просто ламаэться на кінцях. Але бувають випадки, що і не росте – коли є тому причина. Це може бути захворювання, яке пригнічує ріст волосся або генетична довжина (довше цього рівня волосся не виросте).