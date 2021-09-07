Суцільна економія: косметолог поділилася хитрощами, як продовжити термін служби косметики

Осінь - період, коли ми коригуємо свій догляд. Завершуємо використання літніх засобів або прибираємо їх до наступного сезону. Що ж робити з тими засобами, які не закінчилися? Викинути або прибрати до наступного літа? Як правильно зберігати косметику, щоб вона не зіпсувалася і зберегла свої корисні властивості?

Спочатку подивимося на упаковку. Перше, що нам важливо - термін зберігання. Його нам покаже значок з відкритою баночкою. Та цифра, яка там вказана - означає термін зберігання засобу після розкриття.

Один секрет, про який вам не розкажуть виробники: при правильних умовах зберігання до цього терміну сміливо можна додавати ще 3-6 місяців додаткового зберігання і не турбуватися про якість і властивості продукту.

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Важливо, щоб цей продукт був щільно закритий. А якщо упаковка з дозаторами (в т.ч. в тубі), то засіб не контактує з киснем, і це забезпечує збереження якості продукту ще довше.



Друге, уточнюємо умови зберігання. Який температурний режим вказано? Якщо 5-25 градусів, зберігаємо строго при кімнатній температурі, в сухому прохолодному місці:

не на підвіконні під відкритими променями сонця

не в парильні

не в холодильнику. У холодильник прибираємо, якщо про це заявлено на упаковці (температура нижче 5°С).

Більшість засобів розроблені з урахуванням зберігання при кімнатній температурі. А якщо температура буде занадто низькою, вони можуть втратити свої властивості, розшаруватися. Тобто зберігання в холодильнику навпаки може скоротити термін їх використання.



Третє - пошукаємо значок "Пісочний годинник". Він означає термін, до закінчення якого засіб зберігає всі свої властивості.