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Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в тренді

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Понеділок 14 лютого 2022 16:37
Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в тренді Моделі вибирають природну форму (фото: instagram.com/kaiagerber)
Автор: Тетяна Турчанікова

Тенденції на брови – це, як не крути, небезпечна територія. У свій час всі ходили з надто вже тонкими бровами, потім – з мегагустими, потім – з геометрично прокресленими. А потім... подивилися на старі знімки і пошкодували про всі "маніпуляції" із зовнішністю.

Тому стилісти радять: які б брови не "входили в моду", не поспішайте їх копіювати, краще зверніться до профі, який підбере ідеальний варіант для вашого обличчя.

Але, звісно! Тренди на брови все ж є: цього року в лідери, за прогнозами фахівців, виб'ються брови 90-х, густі натуральні брови і "лисички". Як бачите, на кожну зовнішність знайдеться своя тенденція!

Які брови в тренді в 2022 році

  • Ламіновані брови

Цей напівперманентний догляд забезпечить ідеально укладені, розчесані брови, які зберігаються протягом декількох місяців.

Процес найчастіше включає реструктуризацію брів і надання їм найбільш бажаної форми за допомогою фіксуючого продукту, вигнуті волоски випрямляють і покращують симетрію. Причесана форма також може допомогти заповнити прогалини і зробити брови більш густими.

Серед шанувальників цього догляду за бровами – такі знаменитості, як Джіджі Хадід і Дуа Ліпа.

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіКому брови, як у Джіджі? (фото: instagram.com/gigihadid)

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіДуа Липа любить природність (фото: instagram.com/dualipa)

  • Натуральні брови

Натуральні брови є другими за популярністю і налічують майже мільйон хештегів в Instagram. А ще – це найпростіший варіант! Як застосувати тренд? Просто дотримуватися своєї природної форми, можливо, трохи більш доглянутої.

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіСвої, рідні, теж в тренді (фото: instagram.com/emilychengmakeup)

  • "Пухнасті" брови

Пухнасті брови набирали обертів останні пару років – і залишаться незмінним трендом у 2022 року. Тенденція була помічена на Біллі Айліш і включає в себе розчісування волосків брів, але при цьому залиште їх природними, а це означає, що менше часу витрачається на їх промальовування.

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіДосить промальовувати чітку лінію? (фото: instagram.com/billieeilish)

  • Брови-пір'я

Такі брови нагадують пір'я і теж здаються густими, але, на відміну від мікророзтушовки, напівперманентної техніки, цей варіант надає чіткості, але все ж залишає легкий вигляд.

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіПогляду не відірвати! (фото: instagram.com/stxph.h)

@stxph.h i love how feather brows give the illusion that i have thick eyebrows #fypシ #browroutine #featherbrows #soapeyebrowroutine virgo - Jadu Jadu
  • Вибілені брови

Ви могли помітити цю тенденцію на безлічі знаменитостей, наприклад, так робили Кім Кардашьян та Леді Гага. Але, незважаючи на популярність, варто бути акуратними – і порадитися з фахівцем, перш ніж залишити себе "без брів".

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіЗірки це роблять всього для однієї фотосесії, не поспішайте копіювати (фото: instagram.com/kimkardashian)

  • Прямі брови

Класика, яку любила ще велика Одрі Хепберн, і яка досі залишається хітом в 2022 році – подивитися хоча б на Зендею і Кару Делевінь.

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіЗірка "Ейфорії" теж "носить" натуральне (фото: instagram.com/zendaya)

  • Кольорові брови

Найкраще підходить для тих, хто любить експериментувати, грати і отримувати задоволення від свого макіяжу. Кольорові брови – це простий спосіб додати яскравих фарб в макіяж. Щонайменше, нудно не буде!

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіНамалювати такі брови, як вам хочеться? Чому б і ні! (фото: instagram.com/beatsbydeb)

  • Брови в дусі 90-х

Привіт з 90-х! Такі брови ввела в Белла Хадід. Але не поспішайте вискубувати "ниточки" без консультації фахівця.

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіВід ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіНе всім йдуть (фото: instagram.com/bellahadid)

  • Лисячі брови

Брови, "як у лисички", користуються визнанням у візажистів вже багато років. Як їх "отримати"? Бровам надається більш плоска форма, що допомагає "підняти обличчя". Користувачі мережі відтворюють цей стиль, подовживши кінчики брів олівцями для брів, щоб форма стала ближче до Кайї Гербер і Кендалл Дженнер.

Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в трендіНаймодніша форма брів 2022 (фото: instagram.com/kaiagerber)

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