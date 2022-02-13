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Новий тренд: дерматологи радять несподіваний інгредієнт для густого та довгого волосся.

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Неділя 13 лютого 2022 15:09
Новий тренд: дерматологи радять несподіваний інгредієнт для густого та довгого волосся. Гіалуронова кислота для волосся (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Гіалуронова кислота в останні роки стала одним з улюблених інгредієнтів по догляду за шкірою.

Завдяки своєму вмінню збільшувати обсяг (молекули цієї кислоти, як відомо, можуть притягувати воду, що у 1000 разів перевищує їх власну вагу), вона міститься практично у всіх видах косметичних засобів, а також є ключовим інгредієнтом філерів для лиця.

І ось гіалуронова кислота дісталася до... засобів по догляду за волоссям.

Дерматолог з Нью-Йорка Хедлі Кінг розповіла harpersbazaar переваги використання гіалуронової кислоти для довжини та густоти волосся.

Як гіалуронова кислота впливає на волосся і шкіру голови?

З огляду на зволожуючу дію гіалуронової кислоти на шкіру, логічно, що вона принесе користь саме цій області: шкірі голови.

"Шкіра голови, як і шкіра обличчя, може отримати користь з цього інгредієнта. А здорова шкіра голови допомагає зміцнювати волосся".

Дерматолог підкреслює, що саме догляд за шкірою голови є ключовим моментом, коли мова йде про правильний догляд за волоссям.

"Це важливо, тому що, як тільки пасмо волосся досягає поверхні шкіри голови, воно фізіологічно "мертве", – каже вона, – іншими словами, його не можна живити, його можна тільки зберігати".

Новий тренд: дерматологи радять несподіваний інгредієнт для густого та довгого волосся.Вже випробували на собі? (фото: pexels.com)

Ось чому зволоження волосся є таким важливим кроком для загального здоров'я волосся.

"Режим догляду за волоссям, який дозволяє захисному шару або кутикулі залишатися неушкодженим якомога довше, зменшить ламкість і висихання пасом волосся", – говорить дерматолог.

Як зволожувач, гіалуронова кислота притягує воду до волосся.

"Для сухої шкіри голови та / або волосся гіалуронову кислоту слід поєднувати з пом'якшуючими та оклюзійними засобами, такими як масла, щоб допомогти зафіксувати зволоження", – пояснює Кінг.

"Зволожуючі засоби в ідеалі містять комбінацію зволожувачів, пом'якшуючих засобів для підтримки бар'єру та оклюзій для утримання вологи".

Для яких типів волосся слід використовувати продукти з гіалуроновою кислотою?

Такі подукти можна використовувати для всіх типів волосся. Але завдяки своїм зволожуючим властивостям "це може бути особливо корисним для сухого волосся, особливо в поєднанні з пом'якшуючими та оклюзійними засобами", - говорить Кінг.

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