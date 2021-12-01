Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточки
Мода циклічна, а тому поверненню тренда 90-х на тонкі брови навряд чи варто дивуватися. Незважаючи на опір, який напевно відчуває кожна сучасна дівчина, яка пройшла всі стадії "відрощування" брів і пошуки своєї ідеальної форми, він дійсно завойовує все більшу популярність. І знаменитості цьому тільки сприяють.
Найяскравіші послідовниці брів в дусі легендарної Марлен Дітріх і Гвен Стефані часів 90-х - перед вами.
Белла Хадід
Дівчина стала експериментувати з тонкими бровами вже давно, тому як помітила: образи в дусі минулих епох їй дуже до лиця. Поступово зі знімального майданчика цей б'юті-тренд перейшов у звичайне життя.
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Ріанна
Брови власниці б'юті-імперії від природи світлі і тонкі. А тому співачка і бізнесвумен просто робить їх форму більш чіткою і акуратною.
Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Айріс Лоу
Дочка Джуда Лоу перша, хто пробує б'юті-тренд, варто йому з'явитися на подіумах. За останні пару місяців модель освітлювала брови, замальовувала, а тепер просто підкреслює їх світлим олівцем.
Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Меган Фокс
Актриса любить чітко профарбовані брови і часто робить їх форму тонкою і вишуканою, як на піку своєї популярності.
Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)
Кейт Мосс
Тонкі світлі брови - візитна картка моделі з юних років. І Кейт не прагне це виправити тільки заради стрімко мінливої моди.
Кейт Мосс (фото: instagram.com/katemossagency)
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