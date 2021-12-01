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Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточки

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Середа 01 грудня 2021 20:17
Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточки Зірки з тонкими бровами (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Мода циклічна, а тому поверненню тренда 90-х на тонкі брови навряд чи варто дивуватися. Незважаючи на опір, який напевно відчуває кожна сучасна дівчина, яка пройшла всі стадії "відрощування" брів і пошуки своєї ідеальної форми, він дійсно завойовує все більшу популярність. І знаменитості цьому тільки сприяють.

Найяскравіші послідовниці брів в дусі легендарної Марлен Дітріх і Гвен Стефані часів 90-х - перед вами.

Белла Хадід

Дівчина стала експериментувати з тонкими бровами вже давно, тому як помітила: образи в дусі минулих епох їй дуже до лиця. Поступово зі знімального майданчика цей б'юті-тренд перейшов у звичайне життя.

Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточки

Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточкиБелла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Ріанна

Брови власниці б'юті-імперії від природи світлі і тонкі. А тому співачка і бізнесвумен просто робить їх форму більш чіткою і акуратною.

Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточкиТонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточки

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Айріс Лоу

Дочка Джуда Лоу перша, хто пробує б'юті-тренд, варто йому з'явитися на подіумах. За останні пару місяців модель освітлювала брови, замальовувала, а тепер просто підкреслює їх світлим олівцем.

Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточкиТонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточкиАйріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)

Меган Фокс

Актриса любить чітко профарбовані брови і часто робить їх форму тонкою і вишуканою, як на піку своєї популярності.

Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточкиТонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточки

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Кейт Мосс

Тонкі світлі брови - візитна картка моделі з юних років. І Кейт не прагне це виправити тільки заради стрімко мінливої моди.

Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточкиТонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточки

Кейт Мосс (фото: instagram.com/katemossagency)

Також читайте про новий чудовий образ Зендаї, який затьмарив навіть плаття Белли Хадід в Каннах.

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