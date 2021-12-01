Тонко помічено: Белла Хадід, Ріанна та інші зірки, які повернули в моду брови-ниточки

Белла Хадід

Дівчина стала експериментувати з тонкими бровами вже давно, тому як помітила: образи в дусі минулих епох їй дуже до лиця. Поступово зі знімального майданчика цей б'юті-тренд перейшов у звичайне життя.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Ріанна

Брови власниці б'юті-імперії від природи світлі і тонкі. А тому співачка і бізнесвумен просто робить їх форму більш чіткою і акуратною.

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Айріс Лоу

Дочка Джуда Лоу перша, хто пробує б'юті-тренд, варто йому з'явитися на подіумах. За останні пару місяців модель освітлювала брови, замальовувала, а тепер просто підкреслює їх світлим олівцем.

Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)

Меган Фокс

Актриса любить чітко профарбовані брови і часто робить їх форму тонкою і вишуканою, як на піку своєї популярності.

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Кейт Мосс

Тонкі світлі брови - візитна картка моделі з юних років. І Кейт не прагне це виправити тільки заради стрімко мінливої моди.

Кейт Мосс (фото: instagram.com/katemossagency)