Топ-5 відмовок, щоб не худнути, про які пора забути

Багато не починають худнути по ряду поважних, як нам здається, причин. Але чи це так? Дієтолог Андрій Невський перерахував популярні відмовки, щоб не худнути. Якщо ваша - це одна з 5 причин нижче, значить, не такий вже і цей зайвий жирок. Значить, ви просто не хочете худнути.

"У мене гормональний збій"

⠀

Так кажуть усі, хто почав повніти як ніби раптово: на тлі прийому ОК або інших причин гормонального зрушення. Так, гормони можуть уповільнити процес схуднення, але ви все одно здатні скинути зайве, хай і витративши трохи більше часу і сил. Було б бажання. Але в першу чергу треба звернутися до ендокринолога.

⠀

"У мене діти!"

⠀

У мене була струнка красуня з 8 (!!!) дітьми. І це не завадило їй рахувати калорії і добитися результату. Так що ця відмовка вже не діє ні для кого. Ну а доїдати за дітьми їх сніданки та вечері взагалі необов'язково. Залишки їжі краще викинути або запропонувати дитині пізніше.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

"Важко рахувати калорії!"

⠀

Ви серйозно? Складно встановити додаток і вбивати туди з'їдене? Та навчитися ЧИТАТИ, щоб в цю секунду усвідомлювати мої слова, в тисячу разів складніше. А як щодо народити і виховати дитину? Ходити на роботу, утримувати будинок? Ось що реально складно, але ми це робимо кожен день. А підрахунок калорій вже давно по силам навіть третьокласнику. Ця відмовка точно не годиться.

⠀

"Немає часу на це"

⠀

Немає часу на себе кохану? Навіть 30 хвилин в день? Це дуже сумно, і ситуацію терміново треба міняти. Тому що якщо ви не поважаєте себе настільки, що не можете виділити навіть півгодинки — чому тоді думаєте, що хтось ще буде вас цінувати і поважати? Терміново виправляйте ситуацію і плануйте в своєму графіку турботу про себе. Кожен день хоча б потроху.

⠀

"Немає грошей"

⠀

Правильне схуднення — це завжди економія, тому що ви починаєте їсти менше, а продукти харчування не змінюються. Тобто грошей на їжу буде йти теж менше. Приблизно на чверть. Ось і порахуйте. Ну а на власній освіті і формуванні нових здорових звичок заощаджувати взагалі якось дивно, мені здається.

Ілюстративне фото (pexels.com)