Топ-5 правил осіннього догляду за шкірою

Завершуємо використання літніх засобів або щільно закриваємо їх і прибираємо до наступного сезону. Оновлюємо і поповнюємо свою поличку новими осінньо-зимовими засобами.

5 правил осіннього догляду:

1. Завдання

Після спекотного літнього сезону у шкіри можуть з'явитися нові завдання: інтенсивне зволоження після спекотного сонця, боротьба з пігментацією, що проявилася, поява зморшок в результаті впливу УФ. Відповідно, догляд буде вибудовуватися, враховуючи ці зміни.



2. Склад

Засоби, які можна починати використовувати восени, за складом відрізняються від літніх. Наприклад, в них можуть бути кислоти (влітку вони допустимі в невеликих концентраціях), ретинол. Також восени ми починаємо використовувати хімічні пілінги. Але всі ці рішення приймаємо не самостійно, а з фахівцем. Кислоти творять чудеса тільки при грамотному застосуванні!



3. Текстура

Легкі текстури комфортніше обличчю влітку, коли нам хочеться "розвантажити" шкіру, використовувати якомога менше косметики. Восени переходимо на більш щільні текстури, які будемо використовувати протягом осінньо-зимового періоду.





Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Погода і регіон проживання

Осінь від осені різниться! Догляд у вересні буде відрізнятися від догляду в листопаді. Осінь на півдні не така холодна, як на півночі.

Не забувайте перевіряти індекс УФ, від цього буде залежати вибір засобів:

спф кремом захищаємо шкіру від УФ-випромінювання, при довгому перебуванні на сонці при індексі УФ вище 2.

залежно від регіону, приблизно з другої половини жовтня переходимо на зимовий догляд. Сонце вже не активне, тому можна використовувати кислотну косметику і хімічні пілінги.

5. Комплексний догляд

Основа догляду завжди залишається незмінною. Недостатньо одного крему, щоб доглядати за обличчям. Важливий комплекс щоденних і щотижневих процедур.

Про них докладно нижче:

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)