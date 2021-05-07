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Топ-5 правил харчування, які допоможуть зберегти шкіру обличчя чистою і сяючою

Автор: Lite

Шлях до сяючої шкіри починається з простого кроку - вивчити, що лежить на вашій тарілці. Адже ми є те, що їмо!

Косметолог поділилася в Instagram простими правилами, які допоможуть зберегти шкіру обличчя чистою і красивою.

Звичайно, щоб шкіра засяяла, буде потрібен час. Ппопробуйте провести експеримент: Зробіть фотографію обличчя "до", почніть вести нотатки харчування відповідно до цих рекомендацій і через місяць зможете побачити поліпшення!

Топ-5 правил харчування для сяючої шкіри:

1. Пийте більше простої, чистої води! 1,5 - 2 літри води - ідеальна норма.

2. Їжте просту їжу! Якщо сумніваєтеся їсти щось або не їсти, прочитайте склад. Чим він коротший, тим краще для вашого обличчя.

3. Їжте овочі. Зелень - унікальне джерело вітамінів, корисної клітковини, необхідних ферментів і фітонцидів.


Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Полюбіть рибу. За кількістю мінералів, вітамінів і жирних полінасичених кислот рибі поступається навіть м'ясо птиці. Частіше влаштовуйте собі не рибний день, а рибний тиждень!

5. Відмовтеся від шкідливого негайно і назавжди! Макарони, білий рис, білий хліб, цукор і газовані води стимулюють вироблення інсуліну, через який підвищується рівень цукру. В результаті закупорюються пори і посилюється робота сальних залоз.

Ці 5 правил допоможуть привести в порядок шкіру вашого обличчя за місяць.

Раніше ми писали, що косметолог назвала топ-5 "очищувальних" продуктів для проблемної шкіри.

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