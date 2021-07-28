Топ-9 способів мотивувати себе в процесі схуднення
Іноді здається складно мотивувати себе на шляху до досягнення мети, але з цим можна працювати і можна знайти правильні важелі.
Нутриціолог Ольга Усенко запропонувала в Instagram кілька ефективних способів, як знайти мотивацію в процесі схуднення.
1. Визначте, чому ви хочете схуднути.
Чітко визначте свої цілі по зниженню ваги і запишіть їх. Переконайтеся, що ваша мотивація виходить зсередини і це точно ваше бажання.
2. Майте реалістичні очікування.
Постановка недосяжних цілей може викликати почуття розчарування і змусити вас здатися. Навпаки, постановка і досягнення досяжних цілей призводить до відчуття виконаного обов'язку. Правильне схуднення це 0,5-1 кг в тиждень.
3. Поставте одну велику мету (це ваша кінцева вага, до якої ви прагнете) і після цього роздробіть цю мету на маленькі кроки. Для таких моментів можна використовувати систему SMART, щоб ставити перед собою сильні цілі. SMART означає:
- Конкретний
- Вимірний
- Досяжний
- Реалістичний
- По часу
Повинна бути не одна мета, а багато цілей, які приведуть вас до однієї великої.
4. Вибирайте план харчування у відповідності з вашим способом життя і не ведіться на суворі дієти і обмеження
5. Ведіть щоденник харчування і відчуттів, таким чином ви зможете проаналізувати, чому і в який момент вам захотілося відійти від системи.
6. Придумайте винагороду за кожну виконану мету на шляху до схуднення.
7. Знайдіть собі партнера або декількох, щоб було веселіше і простіше.
8. Не прагніть до досконалості, адже в довгостроковій перспективі це може пригнічувати вас і мотивація закінчиться, дозволяйте собі гнучкість і прощайте себе за маленькі слабкості.
9. Знайдіть активність, яка вам подобається, і впроваджуйте її в своє життя.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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