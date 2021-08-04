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Тренд з 90-х: Айріс Лоу демонструє наймодніший макіяж очей майбутньої осені

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Великобританія, Середа 04 серпня 2021 22:23
Тренд з 90-х: Айріс Лоу демонструє наймодніший макіяж очей майбутньої осені Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

20-річна дочка Джуда Лоу, яка є обличчям косметичної лінії Dior, показала нову зйомку з іменитим брендом. По ній можна судити не тільки про красу юної моделі, але і про тренди на майбутній сезон. Надихаємося!

Фото зірка запостила у своєму блозі Instagram.

Айріс Лоу показала кілька фото з нової рекламної кампанії для Dior Beauty. Дівчина позує в чорній сукні з відкладним коміром, а також вишуканим макіяжем від візажистки бренду Енн Софі Коста (Anne Sophie Costa).

Тренд з 90-х: Айріс Лоу демонструє наймодніший макіяж очей майбутньої осені

Тренд з 90-х: Айріс Лоу демонструє наймодніший макіяж очей майбутньої осеніТренд з 90-х: Айріс Лоу демонструє наймодніший макіяж очей майбутньої осеніАйріс Лоу показала трендовий макіяж на осінь (фото: instagram.com/lirisaw)

Вона виділила очі моделі, намалювавши довгі виразні стрілки, а також використавши сині тіні. Їх мейкап-артистка розтушувала до самих брів, а також наклала на нижні повіки. Вийшли класичні smoky, але з ноткою ностальгії за 90-ми. Як відомо, тренд обводити очі зніми тінями родом саме звідти. І судячи з усього, майбутньої осені на нього точно варто звернути увагу.

Губи Айріс були зафарбовані помадою блідого відтінку, що допомогло не відволікати увагу від глибокого погляду. А брови промальовані більш темним відтінком, ніж зазвичай носить дівчина. Вийшло стильно і незвично. На досконалих рисах юної красуні всі експерименти візажистів виглядають просто відмінно!

Раніше ми писали про нову спокусливу зйомку Айріс Лоу.

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