Тренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостям

Виглянуло довгоочікуване сонце і хочеться змін? "Міксі" – поєднання стрижок маллет і піксі, ідеально підходить, якщо ви хочете додати в свій образ трохи перчика цієї весни!

Вперше про цю зачіску заговорили ще минулого літа, пише glamourmagazine.co.uk.

Але з тих пір цей стиль набрав обертів і зібрав шанувальників знаменитостей, включаючи всіх, від Флоренс П'ю до Ріанни, але саме Урсула Корберо з "Паперового будинку" дійсно запустила цей тренд.

Подібну зачіску раніше носила Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Як зробити таку ж? Анатомія зачіски така, що короткі, витончені прядки спереду поєднуються з трохи подовженими ззаду. Плюс – чубчик.

У цьому є елегантність і бунтівна зухвалість – і виглядає це по-справжньому круто, пояснюють стилісти по волоссю.

І не піксі, і не маллет (фото: instagram.com/neutral.fleur)

Спереду – чубчик, ззаду – мікс з коротких і подовжених пасом (фото: instagram.com/alyssainthecity)

Урсула Корберо запустила тренд на витончені, зухвалі і милі зачіски (фото: instagram.com/ursulolita)