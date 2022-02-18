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Тренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостям

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П'ятниця 18 лютого 2022 11:01
Тренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостям Якщо хочеться чогось новенького (фото: instagram.com/ursulolita)
Автор: Тетяна Турчанікова

Виглянуло довгоочікуване сонце і хочеться змін? "Міксі" – поєднання стрижок маллет і піксі, ідеально підходить, якщо ви хочете додати в свій образ трохи перчика цієї весни!

Вперше про цю зачіску заговорили ще минулого літа, пише glamourmagazine.co.uk.

Але з тих пір цей стиль набрав обертів і зібрав шанувальників знаменитостей, включаючи всіх, від Флоренс П'ю до Ріанни, але саме Урсула Корберо з "Паперового будинку" дійсно запустила цей тренд.

Тренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостямТренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостям

Подібну зачіску раніше носила Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Як зробити таку ж? Анатомія зачіски така, що короткі, витончені прядки спереду поєднуються з трохи подовженими ззаду. Плюс – чубчик.

У цьому є елегантність і бунтівна зухвалість – і виглядає це по-справжньому круто, пояснюють стилісти по волоссю.

@joeltorresstyle How to create bangs #MakingTheCut #TeamofTomorrow #haircut #tutorial #hair Sweet Dreams - Trinix

Тренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостям

Тренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостямТренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостям

І не піксі, і не маллет (фото: instagram.com/neutral.fleur)

Тренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостямТренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостям

Спереду чубчик, ззаду мікс з коротких і подовжених пасом (фото: instagram.com/alyssainthecity)

Тренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостямТренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостямТренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостямТренд весни 2022: як зробити стрижку міксі, яка полюбилася знаменитостям

Урсула Корберо запустила тренд на витончені, зухвалі і милі зачіски (фото: instagram.com/ursulolita)

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