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Тренування та схуднення: експерт розвіяла головні помилки

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 14:45
Тренування та схуднення: експерт розвіяла головні помилки Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Нутриціолог пояснила, чи можна схуднути тільки завдяки спорту

Схуднення і тренування у більшості людей нерозривні поняття. Ось зараз почну ходити в басейн/бігати/в спортзал і схудну.Тільки від тренувань ви не схуднете. Тренування ніяк не є засобом для схуднення, стверджує на сторінці в Instagram нутриціолог Надія Пахирко і пояснює, чому.

Не бійтеся, що вам доведеться багато займатися, щоб схуднути! Це не так! Схуднути цілком собі можна і без над-навантажень.

Всі обґрунтовано:

1.Людина худне не від тренувань, їжі або трав'яного збору. Людина може схуднути тільки при дефіциті енергії. Заправляємо в бак трохи менше бензину, ніж витрачаємо протягом дня і брак організм візьме з запасів.

Тренування та схуднення: експерт розвіяла головні помилки
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Уявімо, що харчування ви залишили колишнім, але додали спорт. Щоб скинути 100 гр. жиру, потрібно спалити 900 ккал (1 гр жиру = 9 ккал). За 10 хвилин бігу за 8 км/год спалюється приблизно 80 ккал. Виходить, треба бігти на доріжці більше години, щоб спалити всього 100 гр жиру. А набрати 100 гр жиру, можна з'ївши всього 200 гр торта.

3.Щоб спалювати так багато калорій спортом, потрібно займатися на максимумі щодня не менше години. Це вдається тільки професійним спортсменам, для кого тренування - це робота.

4.Ви можете почати такі забійні тренування, однак, швидше за все, надовго вас не вистачить. Як правило, більшість здувається вже на першому тижні.

Тренування та схуднення: експерт розвіяла головні помилки
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тренування повинні бути такими, щоб ви могли продовжувати їх і після схуднення. Інакше, як тільки тренування стануть рідше, вага швидко повернеться.

Експерт уточнила, що вона виступає проти виснажливих тренувань, але за регулярну фізичну активність, за рух.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-5 корисних вуглеводів.

До речі, дієтолог Тетяна Дік розповіла, як ефективно прибрати жир з проблемних зон.

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