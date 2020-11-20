Тренування та схуднення: експерт розвіяла головні помилки

Нутриціолог пояснила, чи можна схуднути тільки завдяки спорту

Схуднення і тренування у більшості людей нерозривні поняття. Ось зараз почну ходити в басейн/бігати/в спортзал і схудну.Тільки від тренувань ви не схуднете. Тренування ніяк не є засобом для схуднення, стверджує на сторінці в Instagram нутриціолог Надія Пахирко і пояснює, чому.

Не бійтеся, що вам доведеться багато займатися, щоб схуднути! Це не так! Схуднути цілком собі можна і без над-навантажень.

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Всі обґрунтовано:

1.Людина худне не від тренувань, їжі або трав'яного збору. Людина може схуднути тільки при дефіциті енергії. Заправляємо в бак трохи менше бензину, ніж витрачаємо протягом дня і брак організм візьме з запасів.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Уявімо, що харчування ви залишили колишнім, але додали спорт. Щоб скинути 100 гр. жиру, потрібно спалити 900 ккал (1 гр жиру = 9 ккал). За 10 хвилин бігу за 8 км/год спалюється приблизно 80 ккал. Виходить, треба бігти на доріжці більше години, щоб спалити всього 100 гр жиру. А набрати 100 гр жиру, можна з'ївши всього 200 гр торта.

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3.Щоб спалювати так багато калорій спортом, потрібно займатися на максимумі щодня не менше години. Це вдається тільки професійним спортсменам, для кого тренування - це робота.

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4.Ви можете почати такі забійні тренування, однак, швидше за все, надовго вас не вистачить. Як правило, більшість здувається вже на першому тижні.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тренування повинні бути такими, щоб ви могли продовжувати їх і після схуднення. Інакше, як тільки тренування стануть рідше, вага швидко повернеться.

Експерт уточнила, що вона виступає проти виснажливих тренувань, але за регулярну фізичну активність, за рух.

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