Як прибрати набряк з обличчя: SOS-допомога від косметолога, яка дійсно працює

Набрклість обличчя. Вона додає вік, роблячи контури нечіткими, тягне їх вниз. При набряковому обличчі яскраво виражена носослізна борозна, носогубні складки, брилі, поплив овал обличчя.



Якщо ви схильні до набряклості, не варто ігнорувати цю проблему. Важливо встановити причину і намагатися уникати набряків, а при їх появі знати, як з ними боротися.



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Давайте абтрагіруемся від можливих захворювань і зробимо акцент на причинах, які найчастіше зустрічаються у здорових людей, але про які ми не замислюємося:



1.Проблеми в шийному відділі. Шия - основне джерело вікових змін на обличчі, в т.ч. набряків. Сидячий спосіб життя, незручне спальне місце (матрац, подушка), рука-телефон в незручній позі. Все це причини набряку обличчя.



2.Дефіцит рідини призводить до того, що організм починає запасати воду, що відбивається на обличчі набряками. Пийте достатню кількість чистої води.



3.Вживання алкоголю, солоного, копченого, жирного, солодкого затримує рідину в організмі, приводячи до набряклості.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Нанесення нічних засобів безпосередньо перед сном. Всі креми, маски, сироватки та іншу доглядову косметику, якщо ви використовуєте на ніч, наносити потрібно за 1,5-2 години до сну.



5.Стрес, втома, недосип.



6.День циклу. Залежно від дня, ми більше або менше схильні до набряклості.



7.Вік, уповільнення обмінних процесів.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

8.Надлишковий вплив УФ-променів теж може привести до набряків.



9.Спадковість.

Як допомогти?

Масаж і самомасаж обличчя і шийного відділу. Лімфодренажні техніки виведуть зайву рідину з організму. Чим раніше ви почнете робити такий масаж, тим краще. Тканини залишаться на своїх місцях, не буде набряків.

Спорт, ходьба, вправи на шию і поставу допоможуть набряку піти швидше.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)