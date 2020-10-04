Як прибрати жир на животі: експерт дала дієву схему

Живіт - одна з найбільш проблемних жіночих зон. І чим жінка старша, тим зона проблемніша. Навіть ті, хто завжди був "грушею" за статурою, з віком можуть помітити, що животик починає рости. Як позбутися від жиру в цій області розповіла в Instagram нутриціолог, фітнес-тренер і експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкіна.

Немає чарівних вправ або продуктів, які можуть прибрати тільки валики на боках, тільки низ живота або тільки в'ялість.

Рішення всіх цих проблем одне - загальне схуднення. Просто жир дуже неохоче йде з вашої самої проблемної зони. У когось це стегна, у когось "вушка", а у когось боки або низ живота. І якщо ви худнете скрізь, крім цієї зони - потрібно просто продовжувати тренуватися і харчуватися збалансовано. І тоді, в результаті, навіть самий проблемний живіт здасться!



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ось перевірена схема по боротьбі з животом:

збалансоване харчування з дефіцитом калорій не більше 20%

загальні жироспалюючі тренування

локальні тренування на зону живота і прес, щоб опрацювати проблемну зону точково

робота зі спиною, зміцнення м'язів кора, тому що живіт - це далеко не тільки прес

Багато хто вважає, що максимальний ефект для тренування м'язів живота досягається вправами, які потрібно виконувати лежачи. Але, погодьтеся, бувають ситуації, коли лягти немає можливості - наприклад, у парку в прохолодну або сиру погоду або якщо вдома холодну підлогу. Так що з настанням осінньо-зимового сезону цей комплекс буде особливо актуальним, а ефект від нього нітрохи не менше!



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вправа 1

Положення - бічна планка. Долонею впираємося в підлогу, обидві ноги спираються на підлогу, нижня позаду верхньої. Стежимо, щоб тіло зберігало пряму лінію. Виконуємо мах вільною рукою, піднімаючи її над головою, а потім опускаємо, відводячи назад під корпус.

3 підходи по 8 повторень на кожну сторону.

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Вправа 2

Стаємо планку на витягнутих руках. По черзі підтягуємо коліна через сторони до пахв і повертаємося у вихідне положення.

3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вправа 3

Ноги на ширині плечей, руки тримаємо над головою. Зберігаючи високий темп, тягнемо коліно до грудей в діагональному напрямку, а руки опускаємо зверху вниз до коліна, потім повертаємося у вихідне положення.

3 підходи по 15-20 повторень.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила харчуватися бюджетно, різноманітно і правильно.

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