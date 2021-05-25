Зручно чи небезпечно? Експерт пояснила, чи варто користуватися готельною косметикою на відпочинку

У готелях популярних курортів у ванній кімнаті часто можна зустріти набір шампунів, кондиціонерів і гелів для душу для гостей. Погодьтеся, це дуже зручно і такий сервіс однозначно приваблює. Так чи варто на відпочинку використовувати косметичні засоби, які нам пропонують готелі?

Так, це зручно (і дбайливо з боку готелю – надати необхідні продукти догляду), адже у валізі кожен квадратний сантиметр на вагу золота. Але все ж краще брати свої засоби по догляду за волоссям у відрядження або відпустку.



Шампуні і кондиціонери для волосся, які красиво розкладені на поличці у ванній кімнаті готельного номера, краще залишити недоторканими. Всі ми розуміємо, що хорошого і якісного продукту в цих пакетиках не буде. Зате там буде універсальний засіб, який підходить для всіх типів волосся. А чи існує такий?



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сухість і жорсткість волосся після використання "не своїх" шампунів обумовлено тим, що готелі не купують дорогу і якісну косметику для волосся. А в складі недорогих шампунів не зовсім якісні ПАРи. Саме вони знежирюють волосся. І чим агресивніше ПАРи, тим сильніше знежирення. Так само в таких шампунях мало зволожуючих компонентів, які утримують вологу в товщі волосся.



Часто дівчата після відпочинку біля моря приходять відновлювати своє волосся, вважаючи, що причина сухості волосся це солоне море і хлоровані басейни. Так, вони теж негативно впливають на локони, але готельні засоби по догляду за волоссям також додають масла у вогонь.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що ж робити? Розрахуйте приблизну кількість мийок волосся за час вашого перебування в готелі. Купіть маленькі пляшечки і налийте туди шампунь і кондиціонер. Місця займає мало, але шкоди волоссю не заподієте.