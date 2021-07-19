Як доглядати за комбінованою шкірою обличчя: робоча схема від косметолога

Комбінована шкіра - це шкіра з жирною Т-зоною і сухою/нормальною рештою обличчя. За нею потрібен особливий догляд, щоб не було висипань, сухості або жирного блиску.

Догляд за комбінованою шкірою:

Очищення не агресивне і не дуже м'яке - універсальне. Вранці-пінка, ввечері - гідрофільний засіб + пінка .

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Гіалуронова кислота - ось, на що слід звернути увагу. Вона зволожує без жирності, і підійде для всіх зон.

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Вітамін С (а ще краще його альтернатива - прополіс) освітлить пігментацію, і дасть сяйво (не жирний блиск, а саме здорове сяйво). Продукт потрібен відповідний для всіх зон і такий, що не стягує сухі ділянки.

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Зволоження. Раджу вибирати легкі креми. Якщо ви будете комбінувати сироватку з гіалуроновою кислотою + легкий зволожуючий крем, проблем з надмірною сухістю-жирністю вдасться уникнути.





Ілюстративне фото (pexels.com)

SPF-креми краще вибирати або дуже легкі, або добре зволожуючі (щоб вони могли замінити вам зволожуючий крем, тим самим скоротивши шари на шкірі і запобігши забиванню пор).

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Ніацинамід - універсальний компонент. Він зменшує запалення, пігментацію, загоює, вирівнює рельєф шкіри, і зволожує сухі ділянки.

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Кислота:

ВНА (саліцилова кислота) бореться з висипаннями і нерівностями рельєфу. Раджу наносити саме на Т-зону.

АНА-кислоти (молочна, мигдальна) можна наносити на все обличчя. Вони працюють на поверхні, борються з пігментацією і постакне і в перспективі зволожують (що актуально для сухих ділянок).

Нічні маски актуальні, коли потрібно наситити шкіру. Головне, щоб це були не дуже важкі текстури і ви не забували про своєчасний пілінг. Так і шкіра буде насичена, і пори не постраждають.