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Як доглядати за комбінованою шкірою обличчя: робоча схема від косметолога

Автор: Марина Настевич

Комбінована шкіра - це шкіра з жирною Т-зоною і сухою/нормальною рештою обличчя. За нею потрібен особливий догляд, щоб не було висипань, сухості або жирного блиску.

Косметолог-нутриціолог Яна Фоксі поділилася в Instagram робочою схемою догляду за таким типом шкіри обличчя.

Догляд за комбінованою шкірою:

Очищення не агресивне і не дуже м'яке - універсальне. Вранці-пінка, ввечері - гідрофільний засіб + пінка .

Гіалуронова кислота - ось, на що слід звернути увагу. Вона зволожує без жирності, і підійде для всіх зон.

Вітамін С (а ще краще його альтернатива - прополіс) освітлить пігментацію, і дасть сяйво (не жирний блиск, а саме здорове сяйво). Продукт потрібен відповідний для всіх зон і такий, що не стягує сухі ділянки.

Зволоження. Раджу вибирати легкі креми. Якщо ви будете комбінувати сироватку з гіалуроновою кислотою + легкий зволожуючий крем, проблем з надмірною сухістю-жирністю вдасться уникнути.



Ілюстративне фото (pexels.com)

SPF-креми краще вибирати або дуже легкі, або добре зволожуючі (щоб вони могли замінити вам зволожуючий крем, тим самим скоротивши шари на шкірі і запобігши забиванню пор).

Ніацинамід - універсальний компонент. Він зменшує запалення, пігментацію, загоює, вирівнює рельєф шкіри, і зволожує сухі ділянки.

Кислота:

  • ВНА (саліцилова кислота) бореться з висипаннями і нерівностями рельєфу. Раджу наносити саме на Т-зону.
  • АНА-кислоти (молочна, мигдальна) можна наносити на все обличчя. Вони працюють на поверхні, борються з пігментацією і постакне і в перспективі зволожують (що актуально для сухих ділянок).

Нічні маски актуальні, коли потрібно наситити шкіру. Головне, щоб це були не дуже важкі текстури і ви не забували про своєчасний пілінг. Так і шкіра буде насичена, і пори не постраждають.

Раніше ми писали, що переможниця "Холостяк 11" Анна Богдан розкрила секрети догляду за собою для сяючого вигляду.

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