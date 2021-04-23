Догляд за фарбованим волоссям: важливі правила

Догляд за фарбованим волоссям:

Використовуйте серії для фарбованого волосся. Дані серії не маркетинговий хід - вони дійсно дбайливо доглядають за фарбованим волоссям. Шампуні м'яко очищають, кондиціонери згладжують і закривають лусочки волосся, зберігаючи пігмент.

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Не користуйтеся масками відразу після фарбування. Забудьте про потужні живильні і відновлюють маски на пару тижнів. Потужний догляд, на жаль, має зворотний ефект - він вимиває колір волосся.

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Натуральні масла і домашні маски. Якщо стоїть завдання - зберегти колір, то про подібні маски доведеться забути. Масла моментально стягують колір, особливо, якщо фарбування свіже. Теж саме стосується будь-яких масок на основі натуральних компонентів - кефір, сметана... Загалом, про це краще забути!

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Не використовуйте ШГО і шампуні-пілінги після фарбування. Вони відразу вимиють колір волосся. Шампуні з великою кількістю жорстких ПАР (сульфатів) в складі теж руйнують колір.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Використовуйте захисний незмивний догляд - спреї, флюїди, креми, особливо, якщо ви часто користуєтеся феном, плойкою, стайлерами. Гарячі температури (як і сонечко) руйнують колір.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

На сонці і відпочинку використовуємо спеціальні спреї з УФ-захистом і ховаємо волосся в міру можливості. До речі, перед відпусткою волосся краще не фарбувати, так як по поверненню додому від нового кольору нічого не залишиться. Краще відкласти фарбування на час після відпустки.

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Візьміть за правило періодично тонувати волосся. Для когось це буде 1 раз на місяць, а для когось 1 раз в 2-3 місяці (залежить від того, як швидко буде вимиватися колір). Це необхідна процедура, щоб зберегти гарний відтінок і якість вашого волосся.