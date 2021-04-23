RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Догляд за фарбованим волоссям: важливі правила

Автор: Lite

Відразу після салону ми отримуємо гарний відтінок, блиск і гладкість волосся. Як же зберегти яскравість кольору і не перетворити "карету в гарбуз" за пару тижнів?

Б'юті-блогер Катерина Коцемир на своїй сторінці в Instagram перерахувала важливі правила по догляду за фарбованим волоссям, які дозволять зберегти красу і блиск.

Догляд за фарбованим волоссям:

Використовуйте серії для фарбованого волосся. Дані серії не маркетинговий хід - вони дійсно дбайливо доглядають за фарбованим волоссям. Шампуні м'яко очищають, кондиціонери згладжують і закривають лусочки волосся, зберігаючи пігмент.

Не користуйтеся масками відразу після фарбування. Забудьте про потужні живильні і відновлюють маски на пару тижнів. Потужний догляд, на жаль, має зворотний ефект - він вимиває колір волосся.

Натуральні масла і домашні маски. Якщо стоїть завдання - зберегти колір, то про подібні маски доведеться забути. Масла моментально стягують колір, особливо, якщо фарбування свіже. Теж саме стосується будь-яких масок на основі натуральних компонентів - кефір, сметана... Загалом, про це краще забути!

Не використовуйте ШГО і шампуні-пілінги після фарбування. Вони відразу вимиють колір волосся. Шампуні з великою кількістю жорстких ПАР (сульфатів) в складі теж руйнують колір.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Використовуйте захисний незмивний догляд - спреї, флюїди, креми, особливо, якщо ви часто користуєтеся феном, плойкою, стайлерами. Гарячі температури (як і сонечко) руйнують колір.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

На сонці і відпочинку використовуємо спеціальні спреї з УФ-захистом і ховаємо волосся в міру можливості. До речі, перед відпусткою волосся краще не фарбувати, так як по поверненню додому від нового кольору нічого не залишиться. Краще відкласти фарбування на час після відпустки.

Візьміть за правило періодично тонувати волосся. Для когось це буде 1 раз на місяць, а для когось 1 раз в 2-3 місяці (залежить від того, як швидко буде вимиватися колір). Це необхідна процедура, щоб зберегти гарний відтінок і якість вашого волосся.

Дивіться також: головні тренди укладок і зачісок 2021 - від яскравого акценту на волоссі до зачісок в стилі 70-х.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України волосыкрасотабьюти-советы
Читайте також
Ефект веселки і горіховий блонд: стиліст назвала 7 трендів фарбування волосся 2021
Для найніжнішої: як доглядати за шкірою навколо очей в теплий період (поради косметолога)
Прогноз погоди