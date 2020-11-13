Українські зірки підтримали оригінальний челлендж Freedom Jazz: всі ми - богині!

Злата Огнєвіч, Анастасія Кожевнікова, Dj NANA та інші показали себе без ретуші в підтримку челленджу Freedom Jazz

Новий соціальний мейнстрім задав girls-бенд Freedom Jazz. Після недавньої публікації в українському глянці фотосесії в купальниках без ретуші, яка дала великий відгук серед як жіночої, так і чоловічої аудиторії, артистки запустили Instagram-челендж в підтримку здорового бодіпозитиву і прийняття себе.

Freedom Jazz (фото: прес-служба групи)

Учасницями челенджу стали дівчата, які поділилися своїми фото без обробки та історіями прийняття себе і власного тіла з усіма його особливостями: у когось апельсинова кірка на стегнах, у когось - розтяжки після пологів, у когось - висипання або шрами на шкірі, у когось - сиве волосся.

"Розтяжки, пігментні плями, мімічні зморшки - все це не соромно, а навіть навпаки, недоліки, які роблять нас по-особливому індивідуальними", - написала одна з учасниць.

Анастасія Кожевнікова (фото з особистого архіву)

До челенджу приєднались і відомі дівчата-артистки, для яких "ідеальна" зовнішність - це ще і формула успіху на сцені. На своєму прикладі, вони сміливо продемонстрували, як можна впливати на Instagram-стереотипи і нести цінності нового світу "без ретуші".

"Я повністю підтримую Freedom Jazz! Адже всі ми - богині!" - зазначила Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч (фото з особистого архіву)

Dj NANA написала, що "кожна з нас прекрасна не тільки в Instagram, але і вранці після пробудження, і ввечері, коли втомлені повертаємося додому після важкого робочого дня".

Dj NANA (фото з особистого архіву)

"У кожного з нас є комплекси, нав'язані суспільством, які впливають на самооцінку і відчуття себе. Зараз я теж на шляху позбавлення від своїх "загонів", без яких мені живеться набагато вільніше", - заявила KAREENA.

KAREENA (фото з особистого архіву)

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