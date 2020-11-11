Головне - не зовнішність чи фігура: відомий український дизайнер вивів формулу жіночої привабливості

Дизайнер поділився секретом, на що "ведуться" чоловіки в жінці

Андре Тан нещодавно розповів, на який одяг не варто витрачати гроші, що особливо актуально в часи карантину, список речей, що не варто купувати "за всі гроші світу", - тут. Ну а тепер знаменитий український дизайнер і зовсім зробив "неможливе": вивів ту саму формулу жіночої привабливості в очах чоловіка. Отже, хочете знати, у що саме в жінці закохуються чоловіки?

Андре Тан: чоловіки закохуються не в фігуру (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Формула привабливості. Ми постійно малюємо собі в голові образ ідеальної жінки... але, закохавшись, розуміємо, що вона відрізняється від картинки в нашій свідомості. Що ж насправді приваблює чоловіків? Парадоксально, але для сильної статі найголовніше - не зовнішність чи фігура жінки, а її відмінні дивацтва.

Так, саме її дивацтва: безпосередність і дитячість. Любити щось з пристрастю маленької дитини, знаходити навіть у незначних дрібницях безмежний інтерес!

Це і приваблює чоловіка - дивний, трохи дитячий, але такий справжній світ, куди він хоче увійти, розчинитися, зняти маску, яку носить у суспільстві, і просто побути самим собою.

Адже більшість з нас, чоловіків, які вже не можуть так... Ми холодні і закостенілі... Благаю, не ховайте свій внутрішній світ! Будьте самими собою, прийміть і, головне, полюбіть свої дивацтва. Адже саме в них ми закохуємося!", - зізнався Андре.

"Шикарна думка", "Класнючо", "А я думала, що фігура, тепер помудрішала", "Спасибі, підбадьорюючий пост!", "В точку, сто відсотків", - відреагували на такий пост користувачі мережі.

Нагадаємо, що український стиліст розповіла, як перетворитися на парижанку на раз два: потрібно надихнутися цими образами з серіалу "Емілі в Парижі".