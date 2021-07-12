Зволожене і здорове: як правильно і без шкоди сушити волосся

Зараз складно уявити своє життя без такого помічника, як фен. Це не тільки економія часу, а також гладкість пасом. Але для того, що б при цьому зберегти і здоров'я волосся, потрібно враховувати деякі тонкощі.

Не носи рушник на мокрому волоссі занадто довго. Волосся від цього "запарюється". Виняток становлять мокре волосся з нанесеною маскою для волосся.



Не сушити волосся гарячим повітрям. Краще знизити температуру, адже чим гарячіше фен, тим більше вологи втрачає волосся, а її там і так не багато.



Не направляти гаряче повітря на шкіру голови. Від перегріву страждає як шкіра (судини, сальні залози, збивається цикл оновлення клітин шкіри), так і коріння волосся.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сушити волосся стоячи або нахиливши голову вперед - не має значення. Хтось вважає, що від такого положення можна збільшити візуальний об'єм волосся, але це не так. Об'єм можна збільшити, піднявши корінь, а для цього потрібен гарячий і прицільно спрямований потік повітря.

Ідеальний варіант - фен комфортної температури (не жарко і не холодно). Чи не досушити волосся до сухого стану, а залишити його трохи вологим. Тоді вода не випарується вся, а залишиться, хоч і в не великій кількості, в товщі волосся.



А також використовуй два важливих етапи укладання:

Для початку - зволоження! Під час сушіння волога втрачається, тому перед сушінням - потрібно максимально її заповнити.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Захист! Якщо чесно, то і з захистом можна пошкодити волосся, а без нього і поготів! Обов'язково використовуй термозахист після кожного миття волосся і перед сушінням феном (використанням випрямляючих щипців або плойки). Дати волоссю вологу - це важливо, але ще важливіше її там утримати! Адже тільки зволожене волосся - пружне, гнучке і не ламається.



Засоби для укладання (пінки, гелі, стайлери, лаки для волосся) - вони не несуть шкоди волоссю, але потрібно пам'ятати, що вони можуть накопичуватися на шкірі голови. Тому потрібно їх час від часу змивати.