ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зволожене і здорове: як правильно і без шкоди сушити волосся

Новость на русском →
Понеділок 12 липня 2021 10:38
Зволожене і здорове: як правильно і без шкоди сушити волосся Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Зараз складно уявити своє життя без такого помічника, як фен. Це не тільки економія часу, а також гладкість пасом. Але для того, що б при цьому зберегти і здоров'я волосся, потрібно враховувати деякі тонкощі.

Які саме, розповіла в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Не носи рушник на мокрому волоссі занадто довго. Волосся від цього "запарюється". Виняток становлять мокре волосся з нанесеною маскою для волосся.

Не сушити волосся гарячим повітрям. Краще знизити температуру, адже чим гарячіше фен, тим більше вологи втрачає волосся, а її там і так не багато.

Не направляти гаряче повітря на шкіру голови. Від перегріву страждає як шкіра (судини, сальні залози, збивається цикл оновлення клітин шкіри), так і коріння волосся.

Зволожене і здорове: як правильно і без шкоди сушити волосся
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сушити волосся стоячи або нахиливши голову вперед - не має значення. Хтось вважає, що від такого положення можна збільшити візуальний об'єм волосся, але це не так. Об'єм можна збільшити, піднявши корінь, а для цього потрібен гарячий і прицільно спрямований потік повітря.

Ідеальний варіант - фен комфортної температури (не жарко і не холодно). Чи не досушити волосся до сухого стану, а залишити його трохи вологим. Тоді вода не випарується вся, а залишиться, хоч і в не великій кількості, в товщі волосся.

А також використовуй два важливих етапи укладання:

Для початку - зволоження! Під час сушіння волога втрачається, тому перед сушінням - потрібно максимально її заповнити.

Зволожене і здорове: як правильно і без шкоди сушити волосся

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Захист! Якщо чесно, то і з захистом можна пошкодити волосся, а без нього і поготів! Обов'язково використовуй термозахист після кожного миття волосся і перед сушінням феном (використанням випрямляючих щипців або плойки). Дати волоссю вологу - це важливо, але ще важливіше її там утримати! Адже тільки зволожене волосся - пружне, гнучке і не ламається.

Засоби для укладання (пінки, гелі, стайлери, лаки для волосся) - вони не несуть шкоди волоссю, але потрібно пам'ятати, що вони можуть накопичуватися на шкірі голови. Тому потрібно їх час від часу змивати.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна перерахувала топ-12 корисних звичок по літньому догляду.

Читайте LITE в Google News
волосы красота уход
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Карпатах посередині літа випав сніг (відео)
У Карпатах посередині літа випав сніг (відео)