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Топ - 12 корисних звичок догляду за шкірою влітку

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Неділя 11 липня 2021 15:42
Топ - 12 корисних звичок догляду за шкірою влітку Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Влітку наша шкіра страждає від спеки, пилу і посиленого потовиділення. Однак за допомогою правильного догляду можна допомогти їй пережити спеку і залишитися красивою і здоровою.

Косметолог Ольга Петруніна у своєму Instagram запропонувала список корисних звичок по догляду за шкірою влітку.

12 корисних звичок догляду за шкірою влітку:

1. Змивати будь-який макіяж перед сном! Навіть якщо дуже втомилася. Навіть якщо немає сил.

2. Щоранку і ввечорі очищати обличчя очищувальним засобом, а після – протирати його лосьйоном. Влітку ще й після купання в морі/озері/річці.

3. Для області навколо очей - використовувати спеціальний крем. Влітку я віддаю перевагу гелевій текстурі, вони більш легкі.

4. Наносити крем для обличчя навіть в ті дні, коли перебуваю вдома і коли шкіру не сушить.

5. Якщо виходжу на вулицю - вибираю крем з Spf.

6. Оновлюю крем з Spf, якщо перебуваю на вулиці більше 2х сумарних годин.

7. Ніяких скрабів, замість них - ензимний пілінг.

8. Маски 2 рази в тиждень. Влітку віддаю перевагу тим, що очищує, і зволожуючим.

9. Сироватка! Особливо під крем з spf. Додайте її в догляд, і ви здивуєтеся результату!

10. Не забувати про губи і регулярно зволожувати їх кремом.

11. Носити сонцезахисні окуляри і в період підвищеної сонячної активності перебувати в тіні.

Топ - 12 корисних звичок догляду за шкірою влітку
Ілюстративне фото (pexels.com)

12. Догляд за шиєю: можна використовувати як спеціальний догляд, так і основний для обличчя.

Що, коли і в якій послідовності наносити з доглядової косметики влітку:

ЩОДНЯ

Ранок

  1. Умивалка (пінка / молочко / гель / пудра для вмивання)
  2. Тонік / лосьйон / тонер
  3. Крем для повік
  4. Сироватка
  5. Крем SPF через 2-3 хвилини після сироватки


Вечір

  1. Засіб для зняття макіяжу ( міцелярка, двофазний засіб, гідрофільна олія) - якщо є макіяж
  2. Умивалка (пінка / молочко / гель / пудра для вмивання)
  3. Тонік / лосьйон / тонер

Топ - 12 корисних звичок догляду за шкірою влітку

Ілюстративне фото (pexels.com)

ЩОТИЖНЯ

МАСКА + ПІЛІНГ

Якщо вечір:

  1. Умивалка (пінка / молочко / гель / пудра для вмивання)
  2. Тонік / лосьйон / тонер
  3. Пілінг
  4. Тонік / лосьйон / тонер
  5. Маска
  6. Тонік / лосьйон / тонер

Якщо ранок - то після п. 6-крем для повік, сироватка і крем з SPF.

МАСКА

Якщо вечір:

  1. Умивалка (пінка / молочко / гель / пудра для вмивання)
  2. Тонік / лосьйон / тонер
  3. Маска
  4. Тонік / лосьйон / тонер

Якщо ранок - то після п. 4-крем для повік і крем з SPF.

Нагадаємо, раніше косметолог назвала головні помилки в літньому догляді за шкірою.

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