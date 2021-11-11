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Без запалень і акне: чек-лист порад від косметолога для чистої шкіри обличчя

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Четвер 11 листопада 2021 14:38
Без запалень і акне: чек-лист порад від косметолога для чистої шкіри обличчя Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Чиста шкіра. З рівним тоном, без запалень і почервоніння, без слідів від акне, чорних крапок, лущення. Сяюча зсередини. Доглянута здорова шкіра. Як правильно доглядати за обличчям, щоб домогтися такого бажаного стану? І що може нашкодити?

Косметолог Ольга Петруніна запропонувала розібрати в Instagram основні помилки і вибирати правильну альтернативу звичним, але не завжди коректним способам догляду.

Не варто практикувати умивання до скрипу. Замість цього застосовуйте пару умивалка + тонік.

Відмовтеся від скрабування на користь пілінгів (кислотні, ензимні), карбоксітерапіі і очищувальних масок.

Без запалень і акне: чек-лист порад від косметолога для чистої шкіри обличчя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також замініть механічні чистки на плінги (кислотні, ензимні), карбоксітерапію і очищаючі маски.

Забудьте про маски з продуктів, а замість них віддайте перевагу маскам і сироваткам: очищаючі, заспокійливі, зволожуючі, освітлюючі, тим, що зміцнюють стінки судин.

Будь-яку проблему вирішувати завжди потрібно комплексно.

Якщо у вас акне, недостатньо пілінгів і масок. Недостатньо налагодити харчування, відмовившись від харчового сміття. У будь-якому випадку, навіть при наявності будь-якого лікування, необхідно щодня повноцінно і правильно доглядати за шкірою. Це гігієна. Це захист. Це робота на перспективу.

Без запалень і акне: чек-лист порад від косметолога для чистої шкіри обличчя

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Догляд повинен підходити вам і вирішувати ваші завдання. Можна витратити купу часу і коштів на самостійний підбір косметики, знайшовши те, що вам потрібно методом проб і помилок. У багатьох на це йдуть роки.

А можна піти по розумному шляху, звернувшись за допомогою до фахівця, який розбирається в складах косметики і підбере вам відповідні і робочі засоби.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тамара Ануфрієва розповіла про зворотний бік використання патчів.

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косметологія Догляд за шкірою Догляд за обличчям
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