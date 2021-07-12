Як відновити волосся після відпустки: дієві поради

Сонечко, солона вода, релакс, постійне миття голови, забили на догляд під час відпустки - звичайна справа, з ким не буває! Як же тепер приводити волосся до тями?

Додаємо в догляд потужне відновлення - відновлюючі маски з кератином, ампули, філери. Прогріваємо маски феном або термо-шапкою для кращого ефекту. Маски можна робити до 3 разів на тиждень.

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Постарайтеся по максимуму на період відновлення зробити своєму волоссю "відпустку" від плойок, прасок і будь-яких термоприладів. Стайлінгові засоби теж краще відкласти в сторону (вони сушать волосся).

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Не забуваємо про зволоження! Зволожуючі маски чергуємо з тими, що відновлюють. Використовуємо креми, спреї, сироватки, які працюють, як додаткове зволоження волосся.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Для любителів домашнього догляду. Запам'ятовуйте рецепт потужної поживно+зволожуючої маски: змішати в рівних пропорціях масло ши, аргана і масло какао, додати екстракт алое (можна м'якоть рослини або гель алое). Нанести на волосся, уникаючи коренів, перед миттям (на 2-4 години). Потім змити шампунем і використовувати кондиціонер з улюбленими незмивашкамі. Із застосуванням не частимо, це все таки натуральні масла! Робимо не частіше 2-3 разів на місяць.

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Якщо кінчики зовсім вбиті, не шкодуємо розлучитися з довжиною. Можна спокійно прибрати 5-7 см (не переживайте), вони швидко відростуть.

Ілюстративне фото (pexels.com)