Як відновити волосся після відпустки: дієві поради
Сонечко, солона вода, релакс, постійне миття голови, забили на догляд під час відпустки - звичайна справа, з ким не буває! Як же тепер приводити волосся до тями?
Б'юті-блогер Катерина Коцемір у своєму Instagram поділилася дієвими порадами, які допоможуть вам відновити шевелюру.
Додаємо в догляд потужне відновлення - відновлюючі маски з кератином, ампули, філери. Прогріваємо маски феном або термо-шапкою для кращого ефекту. Маски можна робити до 3 разів на тиждень.
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Постарайтеся по максимуму на період відновлення зробити своєму волоссю "відпустку" від плойок, прасок і будь-яких термоприладів. Стайлінгові засоби теж краще відкласти в сторону (вони сушать волосся).
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Не забуваємо про зволоження! Зволожуючі маски чергуємо з тими, що відновлюють. Використовуємо креми, спреї, сироватки, які працюють, як додаткове зволоження волосся.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Для любителів домашнього догляду. Запам'ятовуйте рецепт потужної поживно+зволожуючої маски: змішати в рівних пропорціях масло ши, аргана і масло какао, додати екстракт алое (можна м'якоть рослини або гель алое). Нанести на волосся, уникаючи коренів, перед миттям (на 2-4 години). Потім змити шампунем і використовувати кондиціонер з улюбленими незмивашкамі. Із застосуванням не частимо, це все таки натуральні масла! Робимо не частіше 2-3 разів на місяць.
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Якщо кінчики зовсім вбиті, не шкодуємо розлучитися з довжиною. Можна спокійно прибрати 5-7 см (не переживайте), вони швидко відростуть.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер назвала топ-5 поширених помилок у догляді, які ми допускаємо в літній період.