Догляд за шкірою обличчя влітку: 5 золотих правил
Основні проблеми влітку - це потовиділення, розширені пори, зневоднення шкіри, сонячні опіки і гіперпігментація. Щоб уникнути цього, слід правильно доглядати за шкірою.
Важливими правилами літнього догляду за обличчям популярний б'юті-блогер Таня поділилася в Instagram.
Догляд за шкірою влітку: правила
1. Очищення шкіри.
Влітку має бути більш дбайливим, ніж в будь-який інший час року. Скраби для обличчя повинні бути м'які, з дрібними частинками. Робити легкі всесезонні пілінги влітку можна, тому що вони знімають тільки самий поверхневий шар шкіри. Але не забуваємо про спф!!!
- Незалежно від типу шкіри, очищення потрібно проводити вранці, ввечері і протягом дня.
- Якщо у вас немає можливості повноцінно вмитися,то можете протерти обличчя вологими серветками, тоніком або мінеральною водою.
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Тонізування
У складі тоніка не повинно бути спирту. Тонік повинен бути зволожуючим
3. Зволоження.
Влітку віддаємо перевагу засобам з легкими текстурами: флюїди, гелі і т.д. вони швидко вбираються, не залишають жирної плівки і тому практично не відчуваються.
Зменшуємо кількість шарів макіяжу. Тому що, чим більше шарів має макіяж, тим більше посилюється робота сальних і потових залоз.
Вибираємо найлегший і комфортний для себе варіант - СС-або ВВ - крем з спф або мінеральну пудру+сонцезахисний крем для обличчя. Ніякої компактної пудри і щільних тонів, а ось матуючі серветки вітаються.
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4. Правильне харчування і питво.
Їжте більше фруктів, ягід і овочів. Випивайте за день до 2-х літрів води. Знизьте вживання гострого, солоного і жирного.
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5. Додатковий догляд.
Для всіх типів шкіри раджу користуватися термальною водою. Вона "напоїть" шкіру і попередить появу перших зморшок. Її можна розбризкувати на обличчя кілька разів на день, навіть поверх макіяжу.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Маски для обличчя. Я рекомендую мати 2 маски: зволожуючу і очищаючу. Очищувальну маску потрібно робити всім власникам комбінованої, жирної шкіри і проблемної. Зволожуюча маска - SOS-засіб після засмаги!
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Від усіх сильних пілінгів, засобів з кислотами і ретинолами в літню пору варто відмовитися! Вони підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, що веде до появи пігментних плям.
Нагадаємо, раніше косметолог Тетяна Моторіна навчила розбиратися у важливому показнику - УФ-індексі, який допоможе визначитися у виборі сонцезахисних засобів.