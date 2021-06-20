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Догляд за шкірою обличчя влітку: 5 золотих правил

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Неділя 20 червня 2021 08:34
Догляд за шкірою обличчя влітку: 5 золотих правил Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Основні проблеми влітку - це потовиділення, розширені пори, зневоднення шкіри, сонячні опіки і гіперпігментація. Щоб уникнути цього, слід правильно доглядати за шкірою.

Важливими правилами літнього догляду за обличчям популярний б'юті-блогер Таня поділилася в Instagram.

Догляд за шкірою влітку: правила

1. Очищення шкіри.

Влітку має бути більш дбайливим, ніж в будь-який інший час року. Скраби для обличчя повинні бути м'які, з дрібними частинками. Робити легкі всесезонні пілінги влітку можна, тому що вони знімають тільки самий поверхневий шар шкіри. Але не забуваємо про спф!!!

  • Незалежно від типу шкіри, очищення потрібно проводити вранці, ввечері і протягом дня.
  • Якщо у вас немає можливості повноцінно вмитися,то можете протерти обличчя вологими серветками, тоніком або мінеральною водою.

Догляд за шкірою обличчя влітку: 5 золотих правил

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Тонізування

У складі тоніка не повинно бути спирту. Тонік повинен бути зволожуючим

3. Зволоження.

Влітку віддаємо перевагу засобам з легкими текстурами: флюїди, гелі і т.д. вони швидко вбираються, не залишають жирної плівки і тому практично не відчуваються.

Зменшуємо кількість шарів макіяжу. Тому що, чим більше шарів має макіяж, тим більше посилюється робота сальних і потових залоз.

Вибираємо найлегший і комфортний для себе варіант - СС-або ВВ - крем з спф або мінеральну пудру+сонцезахисний крем для обличчя. Ніякої компактної пудри і щільних тонів, а ось матуючі серветки вітаються.

4. Правильне харчування і питво.

Їжте більше фруктів, ягід і овочів. Випивайте за день до 2-х літрів води. Знизьте вживання гострого, солоного і жирного.

5. Додатковий догляд.

Для всіх типів шкіри раджу користуватися термальною водою. Вона "напоїть" шкіру і попередить появу перших зморшок. Її можна розбризкувати на обличчя кілька разів на день, навіть поверх макіяжу.

Догляд за шкірою обличчя влітку: 5 золотих правил

Ілюстративне фото (pexels.com)

Маски для обличчя. Я рекомендую мати 2 маски: зволожуючу і очищаючу. Очищувальну маску потрібно робити всім власникам комбінованої, жирної шкіри і проблемної. Зволожуюча маска - SOS-засіб після засмаги!

Від усіх сильних пілінгів, засобів з кислотами і ретинолами в літню пору варто відмовитися! Вони підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, що веде до появи пігментних плям.

Нагадаємо, раніше косметолог Тетяна Моторіна навчила розбиратися у важливому показнику - УФ-індексі, який допоможе визначитися у виборі сонцезахисних засобів.

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