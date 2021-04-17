Як вписати сонцезахисні засоби в макіяж: корисні хитрощі від косметолога

Як включити SPF в догляд?

Головне правило: spf повинен бути згори.

Вмилися, лосьйон, денний крем, зверху крем з SPF.

Косметолог не радить нагромадження декількох шарів кремів (особливо в спеку). Нашій шкірі потрібен захист, але не бронебійний. Краще вибирати такий крем з spf, який замінить доглядовий. Під нього не потрібно наносити денний крем, що дозволить не обтяжувати шкіру.



Але важливо враховувати, що сонцезахисний крем ніколи не вирішить ті питання, які вирішує денний доглядовий. Не варто чекати від нього суперліфтингу, матування, сяйва. Тому, щоб шкіра отримала повноцінний догляд і захист від УФ - під крем з spf краще нанести сироватку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тоді ваш догляд буде виглядати так: умивання-тонік-крем для повік-сироватка-крем з SPF.



Як включити SPF в макіяж?

Оскільки SPF повинен завжди бути зверху, під декоративною косметикою SPF так активно працювати не буде. Його захисні властивості будуть "розведені". У цьому разі логічніше купити тональний/СС/ВВ крем або пудру з spf-фільтром. Для денного макіяжу і міського способу життя цього досить.



Можна користуватися SPF-кремом кожен день?

Якщо високий індекс УФ (вище 3-4, дивимося в програмі "Погода"), то можна і потрібно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кому потрібен SPF?

Крем з SPF потрібен усім і завжди в період активного сонця. Якщо ви ведете офісно-домашній спосіб життя, ваш маршрут на роботу зводиться до спуску в ліфті в паркінг і так само назад, то SPF вам не потрібен. Для міського ритму досить SPF 15, а він є в багатьох звичайних уходових кремах.

Але якщо ви більше 30 хвилин в день проводите на вулиці влітку, то крем з SPF обов'язковий.

Якщо ви вибираєтеся на сонечко тільки на вихідних, купіть крем об'ємом 15 мл Якщо кожен день - повноцінний тюбик 50-75 мл

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Оновлювати spf потрібно кожні три години сумарного перебування на сонечку. Наприклад: вранці дійшли до машини (30 хв), погуляли в обід (годину), ввечері дійшли до будинку (30 хв), усього 2 години. Через скло УФ не проходить. Якщо немає можливості вмитися, і ви з макіяжем, оновлюйте spf за допомогою пудри. Якщо ви на морі, обполосніть обличчя прісною водою і оновіть крем.