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Шкідливо чи безпечно? Трихолог розкрила правду про нарощування волосся і дала поради

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Середа 21 липня 2021 08:38
Шкідливо чи безпечно? Трихолог розкрила правду про нарощування волосся і дала поради Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Навколо теми нарощеного волосся ходить безліч суперечок і міфів. Багато хто вважає, що це шалено шкідливо.

Давайте розбиратися, запропонувала в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Технік нарощування волосся існує кілька: капсульне, мікрокапсульне, треси (тут теж кілька методів їх кріплення – стрічкове, плетіння, класичне).

Звичайно, який метод ідеально підійде саме тобі - скаже тільки професійний майстер з нарощування волосся. Потрібно чітко оцінити тип волосся, його стан і спрогнозувати потенційну шкоду, яку нарощування волосся може заподіяти .

Однозначно не можна нарощувати волосся в період реактивного випадіння! Від навантаження волосся почне випадати ще сильніше.

Шкідливо чи безпечно? Трихолог розкрила правду про нарощування волосся і дала поради

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не можна нарощувати, не проконсультувавшись з трихологом, якщо спостерігаються захворювання шкіри волосистої частини голови або присутні свербіж, біль коренів волосся, поява лупи.

Саме по собі нарощування - безпечний метод. При рівномірному і не інтенсивному розподілі нарощуваних волосся натуральне (рідне) волосся знаходиться під помірним навантаженням і цілком може його витримати.

Звичайно, потрібно підтримувати своє волосся під нарощеними, все таки навантаження, хоч мінімальне, є. Потрібно регулярно проходити курс мезотерапії або використовувати зміцнюючі лосьйони в домашніх умовах.

Шкідливо чи безпечно? Трихолог розкрила правду про нарощування волосся і дала поради

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але зустрічаються і такі випадки: дівчині наростили дуже багато волосся. На невеликий пучок рідних локонів наростили занадто товсте (або довге) і важке пасмо. Ось тут проблема - під вагою нарощеного волосся своє може витягуватися, утворюючи місця порідіння.

Так само ігнорування корекції нарощування може привести до проблеми – волосся в прикореневій зоні плутається і збирається в кубла, які потім дуже складно вичесати. Вичісуючи, можна висмикнути і пошкодити багато локонів.

Не бійтеся змінюватися. Хочете наростити волосся - наростіть. Не сподобається - знімете. Головне - довіритися хорошому майстру, який не заподіє шкоди своїми маніпуляціями.

Нагадаємо, що раніше косметолог Яна Фоксі навчила доглядати за комбінованою шкірою особа.

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