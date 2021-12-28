Час, стоп! Нутриціолог розсекретила головні показники старіння і дала цінну пораду

Ось запропонована вченими панель показників, які відображають ризик раннього старіння. У цьому списку більше 20 показників, серед них:



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. ІМТ і окружність талії

2. Артеріальний тиск

3. Рівень тромбоцитів

4. Частота серцевих скорочень

5. АЛТ

6. Альбумін

7. Вітамін В12

8. Вітамін Д 25-он

9. Індекс HOMA-IR

10. Інтерлейкін-6

11. Калій

12. Сечова кислота

13. ІФР-1

14. С-реактивний білок

15. Холестерин з фракціями

16. Глікірованний гемоглобін

17. ЕКГ

18. Феритин

19. ТТГ

20. 8 ОН дезоксигуанозин

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Один з найголовніших тригерів згасання молодості - це системне запалення, завжди надходять питання, як його визначити "напевно". Кожен з цих показників, відхилених в ту чи іншу сторону, буде сигналом.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З відносно незнайомих, візьмемо пункт 10 - інтерлейкін-6. Це гормоноподібний білок, індикатор імунної системи, який показує хронічне уповільнене запалення тканин, без очевидної інфекції. Чим він вищий, тим більше в організмі старіючих клітин.

Разові сплески цього запалення сприймаються як короткий стрес-фактор, який навпаки підвищує опірність організму. Це можливо під час фізичного навантаження.

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Постійно ж підвищене значення цього білка важливо знижувати і зробити це можна як за рахунок серйозних мед. препаратів, так і способом життя. Два головних регулятора - це сульфорафан з брокколі і дієта FMD.