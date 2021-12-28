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Час, стоп! Нутриціолог розсекретила головні показники старіння і дала цінну пораду

Автор: Ольвія Агаркова

Зморшки, втома в тілі, забудькуватість та інші "зовнішні фактори", які зовсім не радують – не найприємніші супутники згасання молодості. Хоча це перше, про що говорять жінки, коли питаєш, як відбивається на них вік.

Нутриціолог Анна Нікольська розповіла в Instagram перерахувала головні показники старіння.

Ось запропонована вченими панель показників, які відображають ризик раннього старіння. У цьому списку більше 20 показників, серед них:


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. ІМТ і окружність талії
2. Артеріальний тиск
3. Рівень тромбоцитів
4. Частота серцевих скорочень
5. АЛТ
6. Альбумін
7. Вітамін В12
8. Вітамін Д 25-он
9. Індекс HOMA-IR
10. Інтерлейкін-6
11. Калій
12. Сечова кислота
13. ІФР-1
14. С-реактивний білок
15. Холестерин з фракціями
16. Глікірованний гемоглобін
17. ЕКГ
18. Феритин
19. ТТГ
20. 8 ОН дезоксигуанозин

Один з найголовніших тригерів згасання молодості - це системне запалення, завжди надходять питання, як його визначити "напевно". Кожен з цих показників, відхилених в ту чи іншу сторону, буде сигналом.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З відносно незнайомих, візьмемо пункт 10 - інтерлейкін-6. Це гормоноподібний білок, індикатор імунної системи, який показує хронічне уповільнене запалення тканин, без очевидної інфекції. Чим він вищий, тим більше в організмі старіючих клітин.

Разові сплески цього запалення сприймаються як короткий стрес-фактор, який навпаки підвищує опірність організму. Це можливо під час фізичного навантаження.

Постійно ж підвищене значення цього білка важливо знижувати і зробити це можна як за рахунок серйозних мед. препаратів, так і способом життя. Два головних регулятора - це сульфорафан з брокколі і дієта FMD.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог вже розповідала про тонкощі FMD-дієти, що імітує голодування.

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