Вибираємо зволожуючий крем: косметолог влаштувала докладний розбір складу
Збезводненої може стати будь-яка шкіра. І жирна, і суха, і комбі. Жирна/проблемна шкіра тому що її без кінця миють і підсушують, суха - через особливості своєї будови. Як же боротися з цією проблемою?
Косметолог Яна Смірнова розповіла в Instagram, які саме компоненти в косметичному засобі сприяють зволоженню і повинні бути присутніми в складі.
Якщо шкіра зневоднена, значить, гідроліпідна мантія зруйнована. Щоб її відновити, потрібні
- зволожуючі компоненти
- ліпіди
- бажано ще амінокислоти і вітаміни.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Зволожуючі компоненти:
- гіалуронова кислота
- компоненти НУФ (натурального зволожуючого фактора) : молочна кислота, пірролідонкарбоновая кислота, сечовина, амінокислоти (аланін, серин, гліцин, пролін), низькомолекулярні пептиди (наприклад, дипептид карнозин) і т. д.
- колаген, еластин
- екстракти водоростей і рослин
- гліцерин, сорбітол
- алантоїн
- екстракт і сік алое і т. д
- пектин, хітозан та ін.
Речовини, що відновлюють ліпідний компонент гідроліпідної мантії шкіри:
- масла: енотери, ши (каріте), макадамії, жожоба, солодкого мигдалю, персикових кісточок, сої, софлори, зародків пшениці, ягідні кісточкові, оливкова олія і т.д.
- ліпідні комплекси: сквален, цераміди, тригліцериди
- жирні кислоти: арахідонова, лінолева, ліноленова
- вітаміни А і Е.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо тип шкіри сухий, можна вибрати засіб з ефектом оклюзії. Це той рідкісний випадок, коли мінеральні масла можуть стати в нагоді. Вони створюють на шкірі плівку і не дають випаруватися волозі. Це не постійний догляд, а тимчасовий засіб.
- парафін, ланолін, вазелін
- рідкі силікони
- китовий, свинячий, гусячий жир
- природні воски (наприклад, бджолиний віск)
- сквален, сквалан
Активні компоненти повинні бути в робочому дозуванні, а не в залишковій кількості.
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