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Вибираємо зволожуючий крем: косметолог влаштувала докладний розбір складу

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Неділя 22 серпня 2021 08:38
Вибираємо зволожуючий крем: косметолог влаштувала докладний розбір складу Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Збезводненої може стати будь-яка шкіра. І жирна, і суха, і комбі. Жирна/проблемна шкіра тому що її без кінця миють і підсушують, суха - через особливості своєї будови. Як же боротися з цією проблемою?

Косметолог Яна Смірнова розповіла в Instagram, які саме компоненти в косметичному засобі сприяють зволоженню і повинні бути присутніми в складі.

Якщо шкіра зневоднена, значить, гідроліпідна мантія зруйнована. Щоб її відновити, потрібні

  1. зволожуючі компоненти
  2. ліпіди
  3. бажано ще амінокислоти і вітаміни.

Вибираємо зволожуючий крем: косметолог влаштувала докладний розбір складу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зволожуючі компоненти:

  • гіалуронова кислота
  • компоненти НУФ (натурального зволожуючого фактора) : молочна кислота, пірролідонкарбоновая кислота, сечовина, амінокислоти (аланін, серин, гліцин, пролін), низькомолекулярні пептиди (наприклад, дипептид карнозин) і т. д.
  • колаген, еластин
  • екстракти водоростей і рослин
  • гліцерин, сорбітол
  • алантоїн
  • екстракт і сік алое і т. д
  • пектин, хітозан та ін.

Речовини, що відновлюють ліпідний компонент гідроліпідної мантії шкіри:

  • масла: енотери, ши (каріте), макадамії, жожоба, солодкого мигдалю, персикових кісточок, сої, софлори, зародків пшениці, ягідні кісточкові, оливкова олія і т.д.
  • ліпідні комплекси: сквален, цераміди, тригліцериди
  • жирні кислоти: арахідонова, лінолева, ліноленова
  • вітаміни А і Е.

Вибираємо зволожуючий крем: косметолог влаштувала докладний розбір складу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо тип шкіри сухий, можна вибрати засіб з ефектом оклюзії. Це той рідкісний випадок, коли мінеральні масла можуть стати в нагоді. Вони створюють на шкірі плівку і не дають випаруватися волозі. Це не постійний догляд, а тимчасовий засіб.

  • парафін, ланолін, вазелін
  • рідкі силікони
  • китовий, свинячий, гусячий жир
  • природні воски (наприклад, бджолиний віск)
  • сквален, сквалан

Активні компоненти повинні бути в робочому дозуванні, а не в залишковій кількості.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна перерахувала топ-3 процедури для обличчя, які здатні лише нашкодити.

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