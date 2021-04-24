Не висушувати і вибрати потрібний колір: косметолог навчила правильно робити маску з глини

У маски з глини, безумовно, є купа переваг. Не дарма ж наші бабульки її використовують вже багато століть.

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Глиняні маски - один з кращих способів зняти запалення з шкіри, очистити її+ поросуживающий ефект і т. д.

Але глина працює як пилосос, висмоктуючи зі шкіри все підряд. Разом з надлишками нашого шкірного сала, ми втрачаємо вологу.

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А біда в тому, що багато хто користується масками з глини не правильно. Нам же потрібно "очищення до скрипу".

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Не можна повністю висушувати маску. Ви отримаєте, звичайно, чисту, але жахливо суху шкіру. Так що не дивуйтеся, якщо через пару днів вона "порадує" вас розсипом прищів.

Як правильно робити маску з глини

Щоб протистояти висушування, але отримати від глини на обличчі всі наявні бонуси, важливо проводити процедуру у дві фази з наявних трьох.

Перші дві фази надзвичайно корисні: волога фаза, коли ви тільки нанесли маску, дозволяє шкірі отримати всі доступні мінерали, в той час як друга фаза,напівсуха, охолоджує і матує шкіру. Але уникайте третього кроку. Тому що третя (суха) фаза -час, коли глина починає тягнути вологу з вашої шкіри.

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Для людей з чутливою шкірою, які використовують глиняні маски, фаза сушіння -це взагалі катастрофа.

Якого кольору глину вибрати?

Майте на увазі, що колір глиняної маски може підказати, якого типу шкіри вона більше підходить.

Так, білу глину можна використовувати майже всім, оскільки вона найніжніша і може похвалитися високим вмістом кремнезему.

Зелена і блакитна глина підходять для більш жирної, комбінованої.

Рожева і чорна глина - ідеальні варіанти для нормальної шкіри.

Нарешті, менш відому жовту глину варто спробувати власникам тьмяною або пошкодженої на сонці шкіри.