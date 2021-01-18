Турбота про красу: чек-лист перевірки при виборі косметолога

Ми йдемо до косметолога за красою. Але якщо неправильно вибрати фахівця, то відсутність результату і викинуті гроші можуть бути найменшою з можливих неприємностей. В гіршому випадку можливе отримання пігментації, різних асиметрій і рубців, запалення і підвищення чутливості. А в найгіршому – "знайомство" з щелепно-лицьовим хірургом і реаніматологом. Ми вирішили розібратися, як правильно вибрати косметолога і попросили нам допомогти керівника навчального центру для косметологів EMET Medicine Тетяну Епіфанцеву.

Чистий кабінет

Насамперед прийшовши в кабінет косметолога, озирніться навколо. Неприйнятно, якщо косметолог або естетист ділить кабінет з майстром манікюру або перукарем. Пил від нігтів, волосся, розганяються феном, зайві хімікати в повітрі шкідливі у разі проведення різних процедур, пов'язаних з ін'єкціями або хімічними пілінгами. Якщо кабінет чистий і добре провітрюється, на його стінах немає грибка, є бактерицидна лампа для знезараження повітря, можна починати знайомство з косметологом з питання про його освіту.

Медична освіта

Для різних косметичних процедур потрібен різний рівень освіти. Естетист, закінчивши відповідні курси, може виконувати процедури з догляду, які не порушують цілісність шкіри. При цьому він не має права робити ін'єкції і працювати з клієнтами, у яких є якісь дерматологічні проблеми, причому не тільки на обличчі, але і на всьому тілі. У подібних фахівців можна отримати задоволення від масажу, розслабитися, зробити маску, виконати легкий поверхневий пілінг, якщо немає знову ж протипоказань з боку як шкіри, так і супутніх станів всіх інших органів і систем.

Процедури, пов'язані з ін'єкціями або використанням дермороллера, — а це мезотерапія і біоревіталізація — може робити фахівець як мінімум з середньою медичною або фармацевтичною освітою. Мова йде про процедури, в рамках яких вводяться вітаміни, мікроелементи та інші активні інгредієнти. Вони досить швидко виводяться з організму.

А ось введення імплантатів або філерів (для заповнення носогубних складок, збільшення щік, губ, підборіддя), впровадження ниток, використання ботулотоксину вимагає вищої медичної освіти та відповідної професійної підготовки. Тільки в цьому випадку фахівець може грамотно оцінити стан кожного конкретного пацієнта, ризик ускладнень, можливі побічні реакції.

Крім того, кожен препарат має свої особливості введення. І важливо, щоб косметолог, який працює з ним, знав правила використання, рекомендації компанії-розробника.

Важливо, щоб косметолог хоча б раз у рік проходив курси підвищення кваліфікації

Чим більше ми використовуємо препарат, тим більше ми дізнаємося про його особливості. У будь-якому випадку краще отримувати досвід теоретично, а не практично — на проблеми своїх клієнтів. Якщо ви бачите на стіні дипломи про проходження навчальних курсів – це дуже добра ознака. Однак важливо, щоб вони були свіжими. Якщо останній з них – 2005 року – є привід задуматися.

"Навчальний центр EMET Medicine регулярно проводить навчання для косметологів по роботі з препаратами різного рівня, — говорить Тетяна Епіфанцева, — заняття проходять у різних містах України. Під час карантину вони перемістилися в онлайн. Ми обов'язково запросимо у слухачів диплом про вищу медичну освіту або інші необхідні документи для можливості відвідування тих чи інших тренінгів і курсів. За телефоном на гарячій лінії можна перевірити, чи справді такий фахівець проходив в цей час навчання за певною програмою".

Сертифіковані й легальні препарати

На українському ринку є величезна кількість легально ввезених косметичних препаратів, так і тих, що з'явилися на території України нелегально. Враховуючи, що сірий ринок ніхто не контролює, ми не знаємо, як були доставлені ці препарати від виробника.

"У різних препаратів є свої умови доставки. Наприклад, ботулотоксин повинен перевозитися в холодному контейнері (-2, -5 градусів і в жодному разі не вище +8). Філлери не можна зберігати при температурі нижче +2 і вище +25 градусів. Їх потрібно перевозити без вібрації. Як ви розумієте, важко очікувати виконання цих умов від людей, які в мороз і спеку везуть контрабанду в авоськах. Якщо навіть якісні препарати неправильно зберігати, змінюються їх реологічні властивості, страждає ефективність і безпека. А отже, при їх застосуванні можливі ускладнення як в ранньому, так і пізньому періоді після проведення процедури", — каже Тетяна Епіфанцева.

Офіційні дистриб'ютори обов'язково дають косметологам сертифікати на продукцію із зазначенням конкретного лота і серії. Ви можете попросити показати документи на ці препарати, подивитися термін придатності, серію партії. До речі, якщо продукція була куплена в компанії "Эмет" — офіційного представника ряду провідних світових виробників косметичних препаратів, їх справжність ви можете перевірити на сайті компанії.

Багато питань і багато відповідей

"Кожен грамотний фахівець задасть вам безліч питань про поточний стан здоров'я. Є хронічні захворювання? Алергії? Які ви приймаєте вітаміни, БАДи, лікарські засоби і якими методами контрацепції користуєтеся? Які ви перенесли операції? Та багато іншого, — розповідає Тетяна Епіфанцева, — грамотний фахівець обов'язково сфотографує вас до процедури. Перед рядом процедур прочитає цілу лекцію: що буде відбуватися, які можливі наслідки, як буде йти процес загоєння, які можливі перші неприємні моменти, і коли вони зникнуть".

Взагалі увага до ведення документації, створення вашої особистої "карти краси" — це дуже добра ознака. Як і питання про плани на тиждень-два після процедури. Щоб не вийшло, що важлива подія, до початку якого клієнт хотів бути особливо красивим, заплановано на передбачуваний період загоєння.

Отже, чистота, кваліфікація косметолога і висока якість препаратів – секрет вашої краси й відмінного настрою. Бережіть себе і не погоджуйтеся на менше.

Емет — ексклюзивний представник в Україні і країнах СНД компаній ABG LAB (USA), Medytox (лінійка дермальних філлеров Neuramis), професійної космецевтичної лінії Esse на підставі живих пробіотиків

Емет заснував професійне навчання EMET MEDICINE і науково-клінічну базу ADASSA.

Емет виступає преміум-партнером для фахівців естетичної медицини України та СНД. Створює можливості професійного розвитку, пропонуючи повний спектр інноваційних ефективних косметологічних препаратів. Створює унікальні програми особистісного зростання.