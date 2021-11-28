На замітку: топ-5 головних б'юті-трендів 2022 від косметолога

До початку 2022 року залишилися лічені тижні, а це означає, що пора ознайомитися з головними б'юті-трендами наступаючого сезону, щоб зустріти його у всеозброєнні.

Топ-5 головних трендів краси 2022 виглядає так:

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Скинимализм

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У перекладі з англ. skin - шкіра, minimalism - мінімалізм. Мінімалістичний підхід до догляду за шкірою все глибше проникає в наш побут. Не потрібно мати 100-500 баночок для догляду за шкірою. Досить 1-2 працюючих засобів, щоб якісно працювати зі шкірою.

Разом з тим турбота про мікробіомі шкіри також веде до того, що догляд не повинен бути надмірним, щоб зберегти баланс "хороших і поганих бактерій". Вибираємо один засіб, замість п'яти різних кремів з ТЦ.

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Моноакцент

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Робимо акцент на конкретну зону (губи, вилиці, овал, кути щелепи і т.д.) Якщо косметолог пропонує додати гіпероб'єм і надати рисам обличчя ляльковий вигляд, посилаючись на тренд 2010-2015, то сьогодні ми вибираємо природні пропорції, але з акцентом на якусь одну зону.

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Baby skin

Тренд, який плавно переходить з минулих сезонів, це якість шкіри. Свіжий рум'янець, світла, чиста шкіра без висипань і без яскравого мейка. Не робимо татуаж брів / губ / стрілки і т. д. Максимально природний пігмент і мінімум декоративної косметики.

Якщо без мейка, все ж, не обійтися, тоді вибирайте нейтральні відтінки і легкий блиск для губ. Допоможуть пілінг, біоревіталізація, біорепарація, карбоновий пілінг.

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М'які лінії / риси обличчя

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Йде в минуле гостре підборіддя і брови до скронь. Чим м'якше риси обличчя, тим молодше виглядає дівчина.

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Тіло в справу

Тренд, який з нами вже пару-трійку років (і це мене дуже радує) красиве, підтягнуте тіло і гладка шкіра. Сьогодні немає нічого неможливого! Допоможуть лазерна епіляція, видалення новоутворень (невусів, папілом), догляд за шкірою, спорт і збалансоване харчування.

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Неможливо стежити за обличчям і не стежити за тілом! У всьому потрібен комплексний підхід.