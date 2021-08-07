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При жирному блиску і від лущення: робочий простий рецепт умивалки за лічені копійки

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Субота 07 серпня 2021 09:57
При жирному блиску і від лущення: робочий простий рецепт умивалки за лічені копійки Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дешевий і робочий спосіб поліпшити стан шкіри - умивання вівсянкою. Правда, існують правила, які дозволять зробити це правильно і швидко.

З ними познайомила косметолог Яна Смирнова на особистій сторінці в Instagram.

Кому підходить

Практично всім. Особливо варто спробувати дівчатам, у яких:

  • жирний блиск з'являється через кілька годин після вмивання
  • суха шкіра і лущиться
  • тьмяна шкіра, сірий колір обличчя
  • ніжна, чутлива шкіра
  • іноді вівсянка добре допомагає при проблемній шкірі

При жирному блиску і від лущення: робочий простий рецепт умивалки за лічені копійки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кому не підійде

Важливо! Навіть на вівсянку буває алергія. Рідко, але буває. Якщо раптом вона виявилася саме у вас, то швидко змивайте і більше не повторюйте.

Спробуйте самі. Поумивайтесь днів 10-14. І потім вже вирішуйте, наскільки вам сподобалося. Досвід експерта говорить про те, що крім вівсянки вам знадобиться і інша умивалка. Тому що є такі дні, коли лінь чи немає часу розмазувати кашу по обличчю і потрібно щось більш зручне.

Як користуватися

Спочатку підготуємо вівсянку. Для цього змолоти грубі вівсяні пластівці в блендері. Якщо пластівці м'які, то досить перетерти в долоньці. Ще варіант - купити вівсяне борошно. Насипаємо пластівці в мисочку або прямо в долоньку, капаємо пару крапель теплої води і наносимо кашку на вологе обличчя. Помасажувати хвилину і змити.

При жирному блиску і від лущення: робочий простий рецепт умивалки за лічені копійки
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще використовувати обруч або пов'язку, щоб не забруднити волосся. Також дивіться, щоб кашка добре змилася по лінії росту волосся і на бровах.

Коли вмиватися

Ранком. Вівсянка м'яко очистить шкіру від ороговілих клітин і надлишку шкірного сала. Увечері потрібно засіб сильніше.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна назвала помилки, що провокують висипання на шкірі.

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