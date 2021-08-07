При жирному блиску і від лущення: робочий простий рецепт умивалки за лічені копійки

Кому підходить

Практично всім. Особливо варто спробувати дівчатам, у яких:

жирний блиск з'являється через кілька годин після вмивання

суха шкіра і лущиться

тьмяна шкіра, сірий колір обличчя

ніжна, чутлива шкіра

іноді вівсянка добре допомагає при проблемній шкірі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кому не підійде

Важливо! Навіть на вівсянку буває алергія. Рідко, але буває. Якщо раптом вона виявилася саме у вас, то швидко змивайте і більше не повторюйте.



Спробуйте самі. Поумивайтесь днів 10-14. І потім вже вирішуйте, наскільки вам сподобалося. Досвід експерта говорить про те, що крім вівсянки вам знадобиться і інша умивалка. Тому що є такі дні, коли лінь чи немає часу розмазувати кашу по обличчю і потрібно щось більш зручне.



Як користуватися



Спочатку підготуємо вівсянку. Для цього змолоти грубі вівсяні пластівці в блендері. Якщо пластівці м'які, то досить перетерти в долоньці. Ще варіант - купити вівсяне борошно. Насипаємо пластівці в мисочку або прямо в долоньку, капаємо пару крапель теплої води і наносимо кашку на вологе обличчя. Помасажувати хвилину і змити.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще використовувати обруч або пов'язку, щоб не забруднити волосся. Також дивіться, щоб кашка добре змилася по лінії росту волосся і на бровах.



Коли вмиватися

Ранком. Вівсянка м'яко очистить шкіру від ороговілих клітин і надлишку шкірного сала. Увечері потрібно засіб сильніше.