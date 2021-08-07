При жирном блеске и от шелушений: рабочий простой рецепт умывалки за считанные копейки

Кому подходит

Практически всем. Особенно стоит попробовать девушкам, у которых:

жирный блеск появляется через несколько часов после умывания

сухая, шелушащаяся кожа

безжизненная, тусклая кожа, серый цвет лица

нежная, чувствительная кожа

иногда овсянка хорошо помогает при проблемной коже

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кому не подойдет

Важно! Даже на овсянку бывает аллергия. Редко, но бывает. Если вдруг она оказалась именно у вас, то быстро смывайте и больше не повторяйте.



Попробуйте сами. Поумывайтесь дней 10-14. И потом уже решайте, насколько вам понравилось. Опыт эксперта говорит о том, что кроме овсянки вам понадобится и другая умывалка. Потому что есть такие дни, когда лень или нет времени размазывать кашу по лицу и нужно что-то более удобное.



Как пользоваться



Сначала подготовим овсянку. Для этого смолоть грубые овсяные хлопья в блендере. Если хлопья мягкие, то достаточно перетереть в ладошке. Еще вариант – купить овсяную муку. Насыпаем хлопья в мисочку или прямо в ладошку, капаем пару капель теплой воды и наносим кашицу на влажное лицо. Помассировать минуту и смыть.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучше надеть обруч или повязку, чтобы не испачкать волосы. Также смотрите, чтобы кашица хорошо смылась по линии роста волос и на бровях.



Когда умываться

Утром. Овсянка мягко очистит кожу от ороговевших клеток и избытка кожного сала. Вечером нужно средство посильнее.