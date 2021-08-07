При жирном блеске и от шелушений: рабочий простой рецепт умывалки за считанные копейки
Дешевый и рабочий способ улучшить состояние кожи – умывание овсянкой. Правда, существуют правила, которые позволят сделать это правильно и быстро.
С ними познакомила косметолог Яна Смирнова на личной странице в Instagram.
Кому подходит
Практически всем. Особенно стоит попробовать девушкам, у которых:
- жирный блеск появляется через несколько часов после умывания
- сухая, шелушащаяся кожа
- безжизненная, тусклая кожа, серый цвет лица
- нежная, чувствительная кожа
- иногда овсянка хорошо помогает при проблемной коже
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Кому не подойдет
Важно! Даже на овсянку бывает аллергия. Редко, но бывает. Если вдруг она оказалась именно у вас, то быстро смывайте и больше не повторяйте.
Попробуйте сами. Поумывайтесь дней 10-14. И потом уже решайте, насколько вам понравилось. Опыт эксперта говорит о том, что кроме овсянки вам понадобится и другая умывалка. Потому что есть такие дни, когда лень или нет времени размазывать кашу по лицу и нужно что-то более удобное.
Как пользоваться
Сначала подготовим овсянку. Для этого смолоть грубые овсяные хлопья в блендере. Если хлопья мягкие, то достаточно перетереть в ладошке. Еще вариант – купить овсяную муку. Насыпаем хлопья в мисочку или прямо в ладошку, капаем пару капель теплой воды и наносим кашицу на влажное лицо. Помассировать минуту и смыть.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Лучше надеть обруч или повязку, чтобы не испачкать волосы. Также смотрите, чтобы кашица хорошо смылась по линии роста волос и на бровях.
Когда умываться
Утром. Овсянка мягко очистит кожу от ороговевших клеток и избытка кожного сала. Вечером нужно средство посильнее.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина назвала ошибки, провоцирующие высыпания на коже.