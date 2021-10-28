15-річна дочка Анджеліни Джолі в перешитій сукні матері справила фурор в Лондоні

Напередодні відбулася чергова прем'єра "Вічних" у Лондоні. 15-річна дівчинка прийшла туди в компанії мами, а також своїх братів і сестер. Вона була одягнена в чорно-білу сукню Dior, в якій в 2019-му році на публіці з'являлася Анджеліна Джолі. Тоді актриса подорожувала з промо-туром стрічки "Малефісента: Володарка темряви".

Джолі та її дочки люблять носити ті ж сукні (фото: Getty Images; instagram.com/disneymaleficent)

Для Шайло плаття вкоротили і вшили, щоб воно сіло по фігурі. Доповнили образ дівчини чорні балетки, висячі сережки і макіяж з цегляного відтінку тінями. Волосся їй знову заплели в коси і поклали в високу укладку.

Захара і Шайло в сукнях Джолі (фото: Getty Images)

Цікаво, що раніше Джолі вже експериментувала з цим прийомом. На прем'єрі "Вічних" в Лос-Анджелесі в її перешитій сукні з'явилася 16-річна прийомна дочка Захара. А Шайло була в злегка переробленому сарафані своєї матері.