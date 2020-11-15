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19-річна внучка Ротару зібралася заміж за українського мільйонера

Автор: Світлана Мащенко

Внучка Софії Ротару виходить заміж за українця, з яким живе в Нью-Йорку

Внучка Софії Ротару Софія Євдокименко виходить заміж за свого нового бойфренда Дениса Жданова. Молодий чоловік є мільйонером з американського списку Forbes.

19-річна дівчина кілька років живе в Нью-Йорку, де навчається в Школі дизайну Parsons. Нещодавно вона розсекретила у своєму Instagram нового обранця, але ім'я називати не стала. Тим не менш ЗМІ вдалося з'ясувати ім'я нареченого Софії, пише ОК!

Повідомляється, що Денис Жданов - підприємець родом з України, що займається IT-технологіями, і віцепрезидент з маркетингу великої компанії. Відомо, що в стосунках пари все серйозно, і бізнесмен вже зробив коханій пропозицію.

Денис Жданов і Софія Євдокименко

"У нього до Соні справді щирі почуття. Йому не потрібне зоряне прізвище, а потрібно щастя з коханою дівчиною", - розповіли джерела.

На безіменному пальці дівчини нібито помітили кільце з діамантом, що нагадує помолвочное.

Нещодавно Софія Євдокименко показала свої нові розкішні апартаменти в Нью-Йорку на Манхеттені. Дівчина поселилася в пентхаусі прямо в центрі міста.

Зазначимо, що Софія кілька років зустрічалася з французьким бізнесменом Марком Дюменілом.

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Новини України РотаруСофия Евдокименко