19-річна дочка Джуда Лоу показала нове фото – і фанати завмерли від її краси

Айріс Лоу – старша дочка голлівудського серцеїда Джуда Лоу – зростає справжньою красунею. А тому кар'єра моделі, здається, була їй вготована долею. У свої юні роки Айріс вже зробила кілька серйозних кроків у фешн-індустрії. Вперше Айріс з'явилася на сторінках глянцю, знявшись для журналу Vogue. Фотосесія була влаштована спільно з батьками та старшим братом Рафферті. А через 3 роки, в грудні 2015 року, відбувся офіційний дебют дівчата як моделі. Вона знялася в лукбуці Miu Miu в підтримку нової круїзної колекції. У січні і березні 2017-го року Айріс Лоу блищала в кампанії Burberry, ставши обличчям відомого бренда.



Айріс показала нове фото (фото: instagram.com/lirisaw)

Як і всі дівчата її віку, Айріс багато часу проводить в соцмережах. У своєму Instagram вона постить багато різних фото з показів, поїздок та інших робочих проектів. Але є тут і кадри особистого характеру, які особливо люблять її численні фанати.

Так, нещодавно Айріс Лоу продемонструвала кілька яскравих пляжних образів. Всі вони відмінно підкреслюють не тільки почуття стилю знаменитої моделі, але і її спокусливе тіло. Айріс володіє досконалими параметрами, захоплюючи фанатів тонкою талією, пишними грудьми і стрункими ногами. Не менше захоплення викликає і її миле личко з величезними очима, повними губами і ніжною шкірою. Приклад тому – новий пост красуні.



Дівчина впевнено підкорює мережа (фото: instagram.com/lirisaw)

Айріс опублікувала фото крупним планом, на якому тримає величезний лайм. Вона виглядає настільки чарівно, що фанати не могли стримати почуттів, що нахлинули. "Ти ідеальна", "О боже", "Як можна бути такою чарівною", "Ти серйозно занадто сильно гарна", "Неземна", – не можуть зупинитися вони. Що ж, дівчина явно обійде за популярністю свого знаменитого батька.

Раніше ми писали, що Айріс показала перші фото молодшої дитини Джуда Лоу.