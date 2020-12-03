О 21:30 вже лягаю спати: Настя Каменських поділилася секретами краси

Настя Каменських розповіла про корисні звички, які допомагають їй бути в приголомшливій формі і мати сяючий вигляд. Співачка каже, що намагається дотримуватися режиму сну - адже саме повноцінний відпочинок дає заряд бадьорості на цілий день.

Про це артистка, що стала нещодавно зоряним детективом проекту "МАСКА" на телеканалі "Україна", розповіла в ефірі "Ранок з Україною".

Настя зізналася, що звикла прокидатися дуже рано. І пробудження о 5:40 для неї - норма.

"Можу дозволити собі прокидатися і о 6:40! Але, так, я досить рано встаю і мені дуже-дуже подобається! Це наша молодість! Розумієте, з 22:00 до 00:00 вже треба спати, адже саме тоді виділяється мелатонін. Так, о 21:30 я вже лягаю спати. Тому у мене класний настрій! Я завжди розповідаю про це у себе на Instagram, ТікТок і де тільки це можливо", - поділилася NK.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Крім того Каменських розповіла, що новий хіт "Vibe" вона написала на карантині. А допоміг їй у цьому не менш знаменитий чоловік Олексій Потапенко.

"Ми з Льошкою на карантині не просто сиділи вдома для того, щоб зберегти своє здоров'я, а ще й писали. Ми просто притарабанили студію і почали писати. Так народилася неймовірна пісня "Vibe", яке є дуже чуттєвою. Вона передає лише сексуальні, дуже ніжні вібрації", - розповіла артистка.

Настя каже, що хіт народився миттєво. Вона сіла за клавіші фортепіано, а Потап попросив награти "прикольні" акорди. Так і вийшов новий хіт.

Крім того, артистка розповіла, що зовсім скоро презентує нову пісню українською мовою.

Нагадаємо, що Настя Каменських і Потап одружилися в травні 2019 року після довгих років стосунків, які вони ретельно приховували від широкої публіки.

Раніше ми писали, що Настю Каменських розкритикували за дуже відверте фото.

Також повідомлялося, що Потап втрапив у грандіозний скандал, обізвавши українців.