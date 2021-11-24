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43-річна Євгенія Власова розкрила секрети нев'янучої краси: "не соромлюся старіння"

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Середа 24 листопада 2021 11:34
43-річна Євгенія Власова розкрила секрети нев'янучої краси: "не соромлюся старіння" Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка і учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова в свої 43 роки захоплює квітучим зовнішнім виглядом і стрункістю. Шанувальники постійно цікавляться у зірки, як їй вдається зберігати молодість і красу.

Артистка вирішила розкрити свої секрети в Instagram.

Євгенія опублікувала ефектне портретне фото і зазначила, що їй дуже приємно чути компліменти про свій зовнішній вигляд. При цьому вона заявила, що зовсім не соромиться старіння.

43-річна Євгенія Власова розкрила секрети нев'янучої краси: &quot;не соромлюся старіння&quot;

"Нічого надприродного, крім постійного пошуку того, як же я можу наповнити своє жіноче єство, що кращого з того, що є на планеті Земля, можу вибрати для себе, як для жінки. І я вибираю: не соромитися свого дорослішання (старіння, якщо хочете)", - поділилася співачка.

Власова додала, що вживає органічну їжу і "дуже морочиться, вичитуючи етикетки на продуктах". Також вона не вживає деякі продукти.

"Я знаю всі найкращі місця, де я можу купити чисту і здорову їжу. Я не їм важкого м'яса, як свинина і яловичина. У моєму раціоні багато овочів і зелені. Ніколи не пробувала курити. Алкоголю тим більше немає в моєму повсякденному житті", - розповіла знаменитість.

Кожен новий день виконавиця починає з розтяжки, зарядки і склянки очищеної води.

"Не завжди хочеться це робити! Від втоми фізичної та психологічної часом. Але коли розумієш, що кожен день життя це дар і цінність і не тільки моя, а кожного з нас, то якось збираєш себе і вперед (іноді потрібно докласти зусиль)", - зізналася Євгенія.

43-річна Євгенія Власова розкрила секрети нев'янучої краси: &quot;не соромлюся старіння&quot;

Вона користується "дуже простими" косметичними засобами, уважно вивчає склад і вибирає максимально натуральний.

"Я не прагну розгладити зморшки і не збираюся панікувати на цю тему. Так, я впевнена в тому, що старість - це останнє випробування, і кожен дідок і старенька для мене герої. Я бачу в них молодих людей, закутих в старіюче тіло, і це викликає смуток. Але є стільки прекрасних прикладів, як дорослішати гідно! І я уважно спостерігаю за цими дівчатками і захоплююся!" - зазначила артистка.

Власова вважає, що її тіло - не її власність, а подарунок планети.

"Тіло нам як би видає Планета Земля, на час. Як подарунок! Щоб відчути все те прекрасне, що є в цьому світі. Торкатися один до одного, цілувати, бачити, вдихати. Говорити щось, обмінюючись почуттями. Босими ногами відчувати прохолоду землі або тепло сонця. І вона ж його приймає. Ми занадто сильно себе асоціюємо з тілом, сприймаємо його, як належне і часто не поважаємо", - розповіла співачка.

43-річна Євгенія Власова розкрила секрети нев'янучої краси: &quot;не соромлюся старіння&quot;43-річна Євгенія Власова розкрила секрети нев'янучої краси: &quot;не соромлюся старіння&quot;Євгенія Власова розкрила секрети прекрасного зовнішнього вигляду після 40 (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Нагадаємо, раніше Євгенія Власова зробила зізнання про участь у "Танцях з зірками".

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