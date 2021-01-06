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45-річна Єва Лонгорія підкорила спортивною фігурою в спокусливому комбінезоні

Новость на русском → Середа 06 січня 2021 18:33
45-річна Єва Лонгорія підкорила спортивною фігурою в спокусливому комбінезоні Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Єва Лонгорія обожнює спорт, йогу, пробіжки та інші активності, які допомагають залишатися у формі і відмінному настрої. Актриса часто робить мотиваційні пости в мережі Instagram, які надихають фанатів вирушати слідом за зіркою в зал. Але ще більше вони люблять просто сидіти і милуватися підтягнутим тілом 45-річної знаменитості. І Єва вкотре надала їм таку можливість.

45-річна Єва Лонгорія підкорила спортивною фігурою в спокусливому комбінезоніЄва обожнює спорт (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгорія показала фото, на якому позує в облягаючому комбінезоні з палітурками на спині. Актриса весело сміється, демонструючи досконалий вигин спини, пружні сідниці, стрункі ноги і накачані руки. На обличчі у неї немає і краплі макіяжу, а волосся зібране косу, яка помітно розпатлалася від активного тренування.

"Ух ти! Ви тільки гляньте на цей яскраво-рожевий комбінезон!!! Виглядаєш прекрасно, поцілунки", - написала Вікторія Бекхем під цим фото Єви. Давня подруга і улюблений дизайнер Лонгорії, вона завжди відстежує вбрання акторки і дає свої висновки. А Лонгорія якось зізналася, що не знає жодної людини в світі, хто б так добре розбирався в моді. І що на шопінг готова брати тільки Вікторію.

Раніше ми писали, що Вікторія Бекхем показала стильний образ в дусі 70-х, просто підкоривши фанатів.

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