ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

45-летняя Ева Лонгория покорила спортивной фигурой в соблазнительном комбинезоне

Новина українською → Среда 06 января 2021 18:33
45-летняя Ева Лонгория покорила спортивной фигурой в соблазнительном комбинезоне Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория обожает спорт, йогу, пробежки и другие активности, которые помогают оставаться в форме и отличном настроении. Актриса часто делает мотивационные посты в сети Instagram, которые вдохновляют фанатов отправляться вслед за звездой в зал. Но еще больше они любят просто сидеть и любоваться подтянутым телом 45-летней знаменитости. И Ева в который раз предоставила им такую возможность.

45-летняя Ева Лонгория покорила спортивной фигурой в соблазнительном комбинезонеЕва обожает спорт (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгория показала фото, на котором позирует в облегающем комбинезоне с переплетами на спине. Актриса весело смеется, демонстрируя совершенный изгиб спины, упругие ягодицы, стройные ноги и накачанные руки. На лице у нее нет и капли макияжа, а волосы собраны косу, которая заметно распрепалась от активной тренировки.

"Ух ты! Вы только посмотрите на этот ярко-розовый комбинезон!!! Выглядишь прекрасно, поцелуи", - написала Виктория Бекхэм под данным фото Евы. Давняя подруга и любимый дизайнер Лонгории, она всегда отслеживает наряды актрисы и дает свои заключения. А Лонгория как-то призналась, что не знает ни одного человека в мире, кто бы так хорошо разбирался в моде. И что на шопинг готова брать только Викторию.

Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм показала стильный образ в духе 70-х, просто покорив фанатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ева Лонгория актриса мода спорт
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Европейский регулятор одобрил COVID-вакцину Moderna
Андрей Козловскийредактор ленты новостей Европейский регулятор одобрил COVID-вакцину Moderna