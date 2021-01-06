45-летняя Ева Лонгория покорила спортивной фигурой в соблазнительном комбинезоне

Ева Лонгория обожает спорт, йогу, пробежки и другие активности, которые помогают оставаться в форме и отличном настроении. Актриса часто делает мотивационные посты в сети Instagram, которые вдохновляют фанатов отправляться вслед за звездой в зал. Но еще больше они любят просто сидеть и любоваться подтянутым телом 45-летней знаменитости. И Ева в который раз предоставила им такую возможность.

Ева обожает спорт (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгория показала фото, на котором позирует в облегающем комбинезоне с переплетами на спине. Актриса весело смеется, демонстрируя совершенный изгиб спины, упругие ягодицы, стройные ноги и накачанные руки. На лице у нее нет и капли макияжа, а волосы собраны косу, которая заметно распрепалась от активной тренировки.

"Ух ты! Вы только посмотрите на этот ярко-розовый комбинезон!!! Выглядишь прекрасно, поцелуи", - написала Виктория Бекхэм под данным фото Евы. Давняя подруга и любимый дизайнер Лонгории, она всегда отслеживает наряды актрисы и дает свои заключения. А Лонгория как-то призналась, что не знает ни одного человека в мире, кто бы так хорошо разбирался в моде. И что на шопинг готова брать только Викторию.

Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм показала стильный образ в духе 70-х, просто покорив фанатов.