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46-річна Вікторія Бекхем в сукні з трендовим принтом захопила нев'янучою красою

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 05 квітня 2021 17:46
46-річна Вікторія Бекхем в сукні з трендовим принтом захопила нев'янучою красою Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем знову порадувала появою в сукні зі своєї колекції. Зірка обрала вбрання з одним із найбільш модних принтів.

Відео фото Вікторії зібрали масу приємних відгуків і лайків.

Вікторія опублікувала нове відео, на якому приміряла довге плаття з пишною спідницею, мереживними вставками і ліфом в білизняному стилі. Родзинка вбрання - в леопардовому принті, який, схоже, ніколи не вийде з моди.

46-річна Вікторія Бекхем в сукні з трендовим принтом захопила нев'янучою красою

Вікторія у новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В наступному пості зірка зробила акцент на макіяжі і своїй як і раніше квітучій зовнішності. Образ вона склала на основі тіней в коричневій гамі, блідого відтінку губ і бездоганного тону обличчя. Брови вона пофарбувала олівцем, виділивши волоски і зафіксувавши їх гелем. Останній штрих - довгі накладні вії.

Вікторія обожнює сама рекламувати свої новинки (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Леопардовий принт і трохи краси @victoriabeckhambe на вихідних", - написала дружина Девіда Бекхема, поділившись також списком косметики, якою користувалася. У відповідь вона почула масу компліментів як своїй фігурі, так і гладкій шкірі.

46-річна Вікторія Бекхем в сукні з трендовим принтом захопила нев'янучою красою

Вікторія з дітьми і чоловіком (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше зірка показала також веселі сімейні вихідні і святкування Великодня.

Раніше ми писали про інший розкішний образ ікони стилю.

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