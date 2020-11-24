48-річна бурлеск-діва Діта фон Тіз похвалилася апетитними формами в прозорій білизні

Діта фон Тіз - одна з найвідоміших у світі бурлеск-дів - порадувала новим спокусливим фото в своєму блозі. Звезда одягла напівпрозорий кружевний комплект, який продемонстрував відразу всі найкращі сторони фігури 48-річної знаменитості. Лук дополнила чорна кружевна маска.

Діта фон Тіз запалила мережу (фото: instagram.com/ditavonteese)

Саме на ній хотіла зробити акцент Діта. Вона розповіла у підпису, що це її особиста страсть. "Маска @ditavonteeselingerie Vedette була зроблена @luxfaire в обмеженій кількості. Наряду з корсетами, чулками со швом і довгими перчатками у мене завжди було трохи #фетиша до масок ...", - написала вона

Фанати відреагували на фото бурно, написавши безліч компліментів як фігуі зірки, так і речам. Вони зізнаються, що завжди мріяли про такий одяг. Що ж, бурлеск-діва справді виглядає надихаюче!

Нагадаємо, Діта фон Тіз давно заснувала власний бренд нижньої білизни, який користується величезною популярністю у всьому світі. Періодично вона сама демонструє новинки, залучаючи все більше послідовників до свого блогу.