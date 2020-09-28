48-річна Гвінет Пелтроу шокувала свою дочку голим фото на честь свого дня народження

Гвінет Пелтроу, якій днями виповнилося 48, вирішила привітати себе оригінальним чином. Актриса опублікувала у своєму блозі фото, де постала повністю оголеною. Груди вона прикриває однією рукою, а другою торкається волосся. Вона повернулась боком, підігнувши одну ногу і демонструючи бездоганну фігуру. Відвертий кадр зроблений в саду, залитому сонячним світлом. "В одному тільки моєму костюмі на день народження... Велике спасибі за побажання на день народження і спасибі неймовірно дивовижному новому маслу для тіла від @goop за те, що змусило мене думати, що я все ще можу зняти свій одяг", – написала зірка під провокаційним фото.

Гвінет привітала себе з 48-річчям (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Варто було Гвінет опублікувати фото, як на неї посипалися компліменти та побажання. Зірки і фани навперебій хвалили красу нев'янучої і вічно стрункої голлівудської зірки і бажали їй щастя. І, здається, одна дочка актриси – Еппл Мартін – не оцінила такий жест. 16-річна дівчина написала під фото короткий коментар: "МАМ". Втім, не зовсім зрозуміло: вона захоплюється чи дійсно в шоці від витівок своєї естравагантної мами. Пелтроу відповіла дочці кількома усміхненими эмозді.

Актриса на тлі свого знаменитого банера (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Нагадаємо, Гвінет обожнює епатувати публіку. Не так давно вона випустила свічки з ароматом вагіни. На презентацію продукту вона замовила величезний банер у вигляді жіночого статевого органу з різнокольорових троянд. Так що фанатам не звикати до подібних дій голлівудської діви.

Раніше Гвінет показувала шанувальникам, якими гарними виросли її діти від Кріса Мартіна.