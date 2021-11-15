5 фактів, які роблять Елізабет Дебікі ідеальною принцесою Діаною

Вона займалася балетом

Батьки Дебіки були танцюристами, і дівчинка з дитинства відправилася вивчати балетну майстерність. Правда, пізніше переключилася на акторську. "Я лінива колишня балерина", - каже вона про себе, згадуючи, що вже багато років не займалася.

Діана також обожнювала балет - принцеса брала уроки танців нарівні з джазом. У 1985-му році відбувся знаменитий виступ принцеси в Королівському оперному театрі, який було задумано як сюрприз для її чоловіка принца Чарльза. Тоді Діана попросила відомого британського артиста балету, хореографа і режисера Уейна сліпа розучити з нею танець. Під пісню Uptown Girl Біллі Джоела він поставив хеоргафію - мікс джазу, канкана і балету. Але правда, чоловік не оцінив вчинок Діани.

Елізабет обожнює балет (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Відмінна вимова

Австралійська актриса давно відома своєю манерою миттєво переймати акценти. У чому легко переконатися на прикладі американської вимови її героїні в "Нічний адміністратор" або по ролі Вірджинії Вульф в "Віта і Вірджинія".

І відмінно вживается в ролі (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Ікона стилю

Дебікі буде грати принцесу Діану з 1990-го року - коли королівський стиль став гламурним, як ніколи раніше. І актриса вже довела, що вона може гідно піднести сукню помсти 1994-го року. Тому що стиль - це її. Згадаймо хоча б бездоганно одягнену героїню в екранізації "Великого Гетсбі" або гардероб в дусі 60-х з "Агентів А.Н.К. Л.". Дебікі в "Великому Гетсбі" (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Лондон - її другий дім

Актриса народилася в Парижі, але у віці п'яти років разом з батьками переїхала в Мельбурн. Однак, коли її кар'єра пішла вгору, вона перебралася до Лондона, тільки час від часу працюючи в Лос-Анджелесі. Так що вона цілком може вважати його своїм другим домом.

Элизабет Дебики має модельний зріст (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Вона висока

Зріст Дебіки - 1,9 м. Цей факт також дуже ріднить її з принцесою, яка була дуже високою - 1,8 м. якось партнерка актриси по фільму "Вдови" Віола Девіс згадувала, що Елізабет «була високою і незграбною, коли росла, і завжди відчувала себе такою ж, що було мінусом». Зараз це явно зіграло їй на руку.