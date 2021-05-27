Нарешті перемога: Бред Пітт відсудив у Анджеліни Джолі право опіки над дітьми

"Він відчуває величезне полегшення. Його єдина мета - проводити якомога більше часу з дітьми", - розповів пресі інсайдер.

Судові розгляди тривали кілька місяців, в результаті чого суддя Джон Удеркірк прийняв рішення на користь спільної опіки. Після численних свідчень свідків стало ясно, що Бред просто хотів проводити з дітьми якомога більше часу. У той час як Анджеліна всіма силами намагалася цьому перешкодити.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт нарешті вирішили справу про опіку над дітьми (фото: Getty Images)

До слова, актриса і зараз не має наміру здаватися і запевняє, що рішення судді швидше попереднє і вона буде його оскаржувати. Тим не менш, на даний момент справу закрито.

Раніше ми писали, що Анджеліна звинуватила колишнього чоловіка у домашньому насильстві і навіть хотіла відсторонити від справи суддю.