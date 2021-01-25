5 простих способів зробити зимовий образ модним: поради стиліста

Українська зима часом змушує надягати на себе все, що потрапить під руку. Але виявляється, можна навіть при цьому виглядати модно. Стиліст Анна Пономаренко розповіла про 5 способів зробити зимовий образ ненудним.

1. Багатошаровість. Прийом, який багатьох дратує, у інших викликає захоплення. Взимку в наших краях незамінний, оскільки створює цікаві поєднання і дозволяє легко адаптуватися до обставин. Наприклад, ви можете одягти сорочку, зверху худі, стьобаний жилет/куртку та пальто. Капюшон худі буде видно з пальто, а інші елементи ускладнять образ. Складні образи цікаво розглядати, вони завжди в центрі уваги.

Багатошаровість в тренді взимку (відео: instagram.com/annponka_stylist)

2. Повторюваний колір в образі. Наприклад, одного кольору шапка і черевики, сумка/шарф і шкарпетки, штани і шапка. Важлива умова: це повинен бути якравий акцент. Чорний на чорному не вважається.



Колір, що повторюється, відіграє ключову роль (фото: instagram.com/annponka_stylist)

3. Яскрава кольорова пляма в стриманому образі. Величезний вовняний шарф, яскраве взуття, фактурна сумка - також притягують увагу і роблять прості комбінації більш цікавими.



Виберіть яскраву деталь лука (фото: instagram.com/annponka_stylist)

4. Шарф в смужку. Найчастіше, шарфи бувають в клітку. А ось смугасті - набагато рідше, тому цікавіше. Його також можна скомбінувати з шкарпетками або сумкою, а можна зробити головним героєм образу.



Смугастий шарф - модна родзинка (фото: instagram.com/annponka_stylist)

5. Незвичайний головний убір. Пропоную вам поглянути на косинки: в'язані, стьобані і шкіряні з байкою. Щоб не вийшов "бабуся-стайл", такий косинці потрібна стильна компанія з одягу і взуття актуальних фасонів.

Полюбіть незвичайні головні убори (фото: instagram.com/annponka_stylist)

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