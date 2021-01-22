Найкраща інвестиція: Андре Тан назвав одну річ, яка потрібна в гардеробі кожному

Український дизайнер андре Тан в своєму Instagram допомагає українцям виглядати на всі сто: що варто купити, що краще викинути, рад вистачає буквально на всі сфери життя.

Наприклад, він повідав, що хутро на капюшоні пуховика - то моветон, а якщо ви живете в 2021 році, то не потрібно купувати такі моделі светрів.

Але є одна річ, яка, за словами Андре, незамінна - і пройшла випробування часом і різними модними течіями: це водолазка.

"5 причин купити водолазку прямо зараз:

1. Водолазка з якісного матеріалу (ніякої синтетики!) прослужить не один сезон. Звичайно, за умови грамотного догляду. Пам'ятайте, заміни водолазки не існує, а кофточка зліва абсолютно нікуди не застосовується.

2. Можливість носити сарафан взимку ніколи не була доступна! Улюбленій сукні в білизняному стилі не доведеться лежати до травня, якщо ви скомбінує його з гольфом.

3. Обожнюю поєднання кроп-топа і водолазки! Особливо якщо це кардинально різні матеріали. Немає сенсу одягати і кроп-топ, і водолазку з трикотажу - це може перевантажити образ.

4. Простий спосіб "сорочка і штани" можна доповнити водолазкою і великими прикрасами. Ще краще, якщо кольори блузки і сорочки будуть контрастувати.

5. Водолазка надасть неоціненну допомогу у створенні монохромного образу. Вишукано, елегантно, а головне - ноги, як у лані!

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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